Mulher morre em acidente na ES 010 em Aracruz

Mulher morre em acidente em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma motociclista morreu em acidente envolvendo uma picape, por volta das 15h desta sexta-feira (3), na ponte do Rio Piraqueaçu em Santa Cruz, Aracruz , Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar , a Saveiro invadiu a contramão e acabou batendo na moto, que foi arrastada.

A mulher que morreu foi identificada pela PM como Flávia Pereira Neves. O corpo dela foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O nome do motorista da Volkswagen Saveiro não foi divulgado. Segundo militares, ele foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital São Camilo, também em Aracruz. O estado de saúde do homem é estável, segundo a unidade.

O trecho da ES 010 onde ocorreu o acidente ficou interditado nos dois sentidos até às 18h55, mas foi liberado após a perícia da Polícia Civil, que atuou no local.