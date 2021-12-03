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Santa Cruz

Mulher morre em acidente na ES 010 em Aracruz

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por um veículo que invadiu a contramão; o trecho ficou totalmente interditado por 4h depois do acidente, mas já foi liberado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:36

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:36

Acidente entre uma moto e carro na ponte do rio Piraqueaçu em Santa Cruz, Aracruz, Norte do Estado.
Mulher morre em acidente em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma motociclista morreu em acidente envolvendo uma picape, por volta das 15h desta sexta-feira (3), na ponte do Rio Piraqueaçu em Santa Cruz, Aracruz, Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, a Saveiro invadiu a contramão e acabou batendo na moto, que foi arrastada.
A mulher que morreu foi identificada pela PM como Flávia Pereira Neves. O corpo dela foi encaminhado para o Serviço Médico Legal  (SML) de Linhares.
O nome do motorista da Volkswagen Saveiro não foi divulgado. Segundo militares, ele foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital São Camilo, também em Aracruz. O estado de saúde do homem é estável, segundo a unidade.
O  trecho da ES 010 onde ocorreu o acidente ficou interditado nos dois sentidos até às 18h55, mas foi liberado após a perícia da Polícia Civil, que atuou no local.
A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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