Mulher morre em acidente na ES 010 em Aracruz

Uma motociclista morreu em acidente envolvendo uma picape, por volta das 15h desta sexta-feira (3), na ponte do Rio Piraqueaçu em Santa Cruz, Aracruz, Norte do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, a Saveiro invadiu a contramão e acabou batendo na moto, que foi arrastada.
A mulher que morreu foi identificada pela PM como Flávia Pereira Neves. O corpo dela foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O nome do motorista da Volkswagen Saveiro não foi divulgado. Segundo militares, ele foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital São Camilo, também em Aracruz. O estado de saúde do homem é estável, segundo a unidade.
O trecho da ES 010 onde ocorreu o acidente ficou interditado nos dois sentidos até às 18h55, mas foi liberado após a perícia da Polícia Civil, que atuou no local.
A reportagem de A Gazeta demandou a corporação para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.