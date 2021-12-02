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No km 56

Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa em Marechal Floriano

Batida aconteceu no Trevo de Paraju, no início da tarde desta quinta-feira (2), envolvendo um caminhão e um carro, cujo motorista acabou falecendo
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 dez 2021 às 18:01

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:01

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente na BR 262, em Marechal FlorianoRegião Serrana do Espírito Santo. A batida envolveu um carro e um caminhão, por volta das 12h40 desta quinta-feira (2), na altura do km 56, no Trevo de Paraju. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a corporação, o motorista do automóvel perdeu a vida no local e o passageiro foi socorrido em estado grave. A colisão aconteceu quando o veículo tentou cruzar a pista e foi acertado na lateral pelo caminhão, cujo condutor saiu ileso. Detalhes sobre a identidade dos envolvidos não foram divulgados.
Devido à colisão, o passageiro ficou preso às ferragens e foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital e Maternidade Doutor Arthur Gerhardt, no município vizinho de Domingos Martins.
Com o impacto da batida, o carro ficou parado às margens da BR 262. Por isso, a PRF esclareceu que não foi preciso interditar a rodovia para realizar o atendimento. O trânsito, portanto, segue normalmente no trecho.
Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e que o levantamento inicial indicou que o carro estava saindo do Distrito de Paraju para ingressar na BR 262 e, em vez de fazer o retorno, atravessou a pista, colidindo com o caminhão que seguia no sentido Belo Horizonte (MG).
O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Domingos Martins.

Atualização

03/12/2021 - 2:25
A Polícia Civil informou o que a perícia inicial apontou e para onde o corpo do motorista foi levado. O texto foi atualizado.
Grave acidente na BR 262 mata uma pessoa em Marechal Floriano

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