Três acidentes em 40 minutos complicam trânsito na Terceira Ponte

No sentido Vitória, ocorreu uma batida entre dois carros às 13h13 e o trânsito no local já está sendo liberado, segundo a Rodosol. Um dos veículos precisou ser guinchado.

A Rodosol informou que os outros dois acidentes ocorreram no sentido Vila Velha, sendo que o primeiro deles ocorreu às 12h38, envolvendo dois carros e uma motocicleta. A concessionária informou ainda que houve uma discussão entre os motoristas e a polícia de trânsito esteve no local. A via já está liberada e uma ambulância da empresa chegou a passar pelo local, mas não foi preciso resgate.