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Sem vítimas

Três acidentes em 40 minutos complicam trânsito na Terceira Ponte

De acordo com informações da Rodosol, concessionária responsável pela via, os acidentes ocorreram no intervalo entre 12h38 e 13h22: um no sentido Vitória, e dois no sentido Vila Velha
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 dez 2021 às 14:29

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:29

Câmeras de videomonitoramento da Rodosol mostram trânsito lento na Terceira Ponte
Câmeras de videomonitoramento da Rodosol mostram trânsito lento na Terceira Ponte Crédito: Rodosol
Quem tentou passar pela Terceira Ponte no início da tarde desta quinta-feira (2) se deparou com o trânsito parado nos dois sentidos. De acordo com informações da Rodosol, concessionária responsável pela via, ocorreram três acidentes no intervalo entre 12h38 e 13h22, todos sem vítimas.
No sentido Vitória, ocorreu uma batida entre dois carros às 13h13 e o trânsito no local já está sendo liberado, segundo a Rodosol. Um dos veículos precisou ser guinchado.
Acidente é registrado no sentido Sul da Terceira Ponte nesta quinta-feira (2) Crédito: Leitor | A Gazeta
A Rodosol informou que os outros dois acidentes ocorreram no sentido Vila Velha, sendo que o primeiro deles ocorreu às 12h38, envolvendo dois carros e uma motocicleta. A concessionária informou ainda que houve uma discussão entre os motoristas e a polícia de trânsito esteve no local. A via já está liberada e uma ambulância da empresa chegou a passar pelo local, mas não foi preciso resgate.

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