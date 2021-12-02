Guarda Municipal de Vila Velha recebe 11 novas viaturas; veja modelo

A Guarda Municipal de Vila Velha ganhou, nesta quarta-feira (1), 11 novas viaturas com o objetivo de reforçar a segurança no município. Segundo a prefeitura, o investimento faz parte do processo de valorização da instituição, iniciado este ano a partir da aquisição de novos equipamentos, implementação de novas tecnologias, e qualificação e capacitação dos guardas. A chegada dos novos veículos representa um aumento de 71% da frota da Guarda Municipal.
NISSAN KICKS 1.6 E SUAS NOVIDADES
Os carros Nissan Kicks 1.6, possuem cofre, permitindo maior agilidade para as ocorrências que demandarem condução de suspeitos. Além disso, os novos veículos contam com central multimídia com câmera e sensores de ré; rádio comunicador; giroflex; strobos; e sirene.
INVESTIMENTO
A compra dos novos veículos representa um investimento anual de cerca de R$ 320 mil. Após a entrega das chaves dos carros, um comboio percorreu as cinco regiões de Vila Velha a fim de apresentar os equipamentos aos moradores.
NOVAS AQUISIÇÕES
Novas aquisições ainda serão realizadas pela Prefeitura de Vila Velha. Está prevista a entrega de dez novas motocicletas na formatura do Curso de Motopatrulha, que será iniciado neste sábado (4). Além disso, ainda em 2021, serão entregues equipamentos não-letais, como munições de borracha, elastômeros e sprays de pimenta.