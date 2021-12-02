Guarda Municipal de Vila Velha recebe 11 novas viaturas; veja modelo

Os carros Nissan Kicks 1.6, possuem cofre, permitindo maior agilidade para as ocorrências que demandarem condução de suspeitos. Além disso, os novos veículos contam com central multimídia com câmera e sensores de ré; rádio comunicador; giroflex; strobos; e sirene.

A compra dos novos veículos representa um investimento anual de cerca de R$ 320 mil. Após a entrega das chaves dos carros, um comboio percorreu as cinco regiões de Vila Velha a fim de apresentar os equipamentos aos moradores.