Tropa de elite da paz: as 6 cidades do ES sem homicídios em 2021

Dos 78 municípios do Estado, apenas seis podem se orgulhar de não ter registrado um caso sequer de assassinato neste ano. Estão sem homicídios Bom Jesus do Norte, Ibiraçu, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo.
A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo virtuoso foi interrompido em 7 de janeiro deste ano, quando ocorreu um homicídio no interior do município.
Cariacica, como a coluna mostrou recentemente
, chegou a ficar, entre outubro e novembro passado, 28 dias sem registro de assassinatos, a melhor marca do município da Grande Vitória em 20 anos.