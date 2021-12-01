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Leonel Ximenes

Tropa de elite da paz: as 6 cidades do ES sem homicídios em 2021

Município do Norte do Estado está sem registro de assassinatos desde março de 2017

Públicado em 

01 dez 2021 às 14:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bom Jesus do Norte, Ibiraçu, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo: exemplo de paz no ES
Bom Jesus do Norte, Ibiraçu, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo: exemplos de paz no ES Crédito: Divulgação
Dos 78 municípios do Estado, apenas seis podem se orgulhar de não ter registrado um caso sequer de assassinato neste ano. Estão sem homicídios Bom Jesus do Norte, Ibiraçu, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo.
Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.

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A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O recorde mais recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo virtuoso foi interrompido em 7 de janeiro deste ano, quando ocorreu um homicídio no interior do município.
Cariacica, como a coluna mostrou recentemente, chegou a ficar, entre outubro e novembro passado, 28 dias sem registro de assassinatos, a melhor marca do município da Grande Vitória em 20 anos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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