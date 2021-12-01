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  • Prefeitura do ES abre seleção com 62 vagas e salário de até R$ 10 mil
Sooretama

Prefeitura do ES abre seleção com 62 vagas e salário de até R$ 10 mil

Postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade; selecionados vão trabalhar na área da Saúde. Inscrição pode ser feita até 15 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 dez 2021 às 12:01

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:01

A Prefeitura de Sooretama, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de 62 profissionais temporários na área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 10.290. Os postos são destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades foram divididas em dois editais. No documento 006/2021, são 27 chances para trabalhar no Estratégia Saúde da Família (ESF), enquanto que no 007/2021, a oferta é de 35 cargos para o Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, Farmácia Básica e Alto Custo.
As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas até 15 de dezembro, por meio de formulário on-line.
A seleção dos profissionais será feita por meio de avaliação de títulos. A validade dos processos seletivos é de um ano.
Sooretama, Norte do Espírito Santo
Sooretama, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Sooretama/Divulgação

CONFIRA OS CARGOS

Edital 006/2021

  • Médico - ESF 
  • Vagas: 6, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 10.290, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Cirurgião dentista - ESF
  • Vagas: 3, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 3.990, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais noturno e de insalubridade

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  • Enfermeiro - ESF
  • Vagas: 5, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.835, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Assistente social
  • Vagas: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais de insalubridade e noturno
  • Técnico de enfermagem 
  • Vagas: 16, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível técnico e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.260, mais tíquete-alimentação de R$310 e adicional de insalubridade
  • Auxiliar de consultório odontológico - ESF
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo e carteira profissional do CRO
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.050, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade e noturno

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  • Auxiliar de Enfermagem – ESF
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Ensino fundamental completo, mais registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.155, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade

Edital 007/2021

  • Farmacêutico (farmácia básica e alto custo)
  • Vagas: 5, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais de insalubridade e noturno

Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde

  • Enfermeiro 
  • Vagas: 3, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Farmacêutico
  • Vagas: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Assistente social
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Técnico de enfermagem 
  • Vagas: 6, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível técnico e registro no conselho de classe
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.260, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico cardiologista 
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico clínico geral
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico dermatologista 
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico ginecologista 
  • Vagas: 2, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico neurologista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico pediatra
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico psiquiatra
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico urologista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico ortopedista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
  • Médico mastologista
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
  • Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
  • Carga horária: Vencimento / Horas
  • 0R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade

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