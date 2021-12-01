Prefeitura do ES abre seleção com 62 vagas e salário de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Sooretama, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação de 62 profissionais temporários na área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 10.290. Os postos são destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas até 15 de dezembro, por meio de formulário on-line.
A seleção dos profissionais será feita por meio de avaliação de títulos. A validade dos processos seletivos é de um ano.
CONFIRA OS CARGOS
Edital 006/2021
- Médico - ESF
- Vagas: 6, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 10.290, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Cirurgião dentista - ESF
- Vagas: 3, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.990, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais noturno e de insalubridade
- Enfermeiro - ESF
- Vagas: 5, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.835, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Assistente social
- Vagas: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais de insalubridade e noturno
- Técnico de enfermagem
- Vagas: 16, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível técnico e registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.260, mais tíquete-alimentação de R$310 e adicional de insalubridade
- Auxiliar de consultório odontológico - ESF
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Ensino médio completo e carteira profissional do CRO
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.050, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade e noturno
- Auxiliar de Enfermagem – ESF
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Ensino fundamental completo, mais registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.155, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
Edital 007/2021
- Farmacêutico (farmácia básica e alto custo)
- Vagas: 5, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicionais de insalubridade e noturno
Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde
- Enfermeiro
- Vagas: 3, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Farmacêutico
- Vagas: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Assistente social
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.575, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Técnico de enfermagem
- Vagas: 6, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível técnico e registro no conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.260, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico cardiologista
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico clínico geral
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico dermatologista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico ginecologista
- Vagas: 2, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico neurologista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico pediatra
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico psiquiatra
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico urologista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico ortopedista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- Remuneração: R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade
- Médico mastologista
- Vaga: 1, mais cadastro de reserva
- Requisitos: Nível superior e registro no conselho de classe
- Carga horária: Vencimento / Horas
- 0R$ 140, mais tíquete-alimentação de R$ 310 e adicional de insalubridade