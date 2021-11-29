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Em todo o país

Mais de 17 mil vagas em 138 concursos e seleções; salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda está com inscrições abertas para o concurso com 14 vagas para consultor do Tesouro Estadual

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:00
Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar atento. Isso porque estão abertos 138 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São mais de 17,5 mil vagas distribuídas por cargos temporários e efetivos e para todos os níveis de escolaridade.
A maior remuneração, R$ 33,6 mil, é oferecida no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A oferta é de vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
No Espírito Santo, o certame da Secretaria da Fazenda (Sefaz) visa a preencher 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. A remuneração é de R$ 9.653,06. O prazo termina em 9 de dezembro.
Já as prefeituras de Santa Leopoldina, Piúma, Jerônimo Monteiro, Guarapari, Jaguaré e Vila Velha abriram seleção para contratar profissionais temporários.
Prova de concurso público
Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay

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