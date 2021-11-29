Veja como se preparar para o concurso de soldado da Polícia Militar do ES

Polícia Militar vai ganhar reforço de 1.000 novos soldados Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o governo do Espírito Santo anunciar a ampliação de vagas para o concurso da Polícia Militar , relembre as dicas para se preparar para as provas. A corporação deve divulgar, em breve, o edital de abertura do certame com 1.000 vagas para soldado combatente. O cargo exige que os candidatos tenham ensino médio completo; altura mínima descalço e descoberto, de 1,65 metro para homens e de 1,60 metro para mulheres; carteira de habilitação na categoria B; idade entre 18 e 28 anos; entre outros requisitos.

Apesar de as inscrições ainda não terem sido abertas, os candidatos devem começar a preparação com antecedência, pois a disputa promete ser acirrada. Para se ter uma ideia, no último processo seletivo foram registradas quase 30 mil inscrições. A concorrência, na época, foi de 119 candidatos por vaga.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que na última seleção foram cobradas as disciplinas de Português, Raciocínio Lógico-Matemático e Noções de Informática, além de conhecimentos específicos, tais como conhecimentos de legislação estadual aplicada à PM, Direito Constitucional, direitos e deveres individuais e coletivos, segurança pública e ordem social.

“Os interessados no certame podem e devem iniciar a preparação imediatamente e o indicado é que iniciem por Português e Raciocínio Lógico-Matemático, considerando que, seguramente, essas disciplinas serão mantidas no próximo edital. Caso esgotem essas matérias e ainda não tenha sido publicado o edital, na sequência devem estudar Informática e toda a parte de Segurança Pública prevista na Constituição Federal”, orienta.

Ivone aponta ainda sobre a importância da preparação prévia para o teste físico, com base no que foi cobrado no último edital.

Além das 1.000 vagas para praças combatentes, a corporação vai selecionar 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros; 30 praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos, totalizando 671 postos.

O concurso da PM está previsto no orçamento estadual para este ano, assim como as seleções para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO DA PM NO ES

ETAPAS DA SELEÇÃO PARA SOLDADO

O concurso da Polícia Militar deve contar com as seguintes etapas:



Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)



Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH

Teste de Avaliação Física (TAF)

Exame psicossomático

Investigação social

Exames de saúde

Entrega da documentação para fins de classificação

Classificação final e matrícula no Curso de Formação

Curso de Formação

Prova escrita

Conhecimentos gerais:



Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Noções de Informática

Conhecimentos específicos:

Leis nº 3196/1978 (estatuto);



Decreto-Lei 1001/1969 (art. 1º ao 10);

Decreto Lei nº 1002/1969 (art. 7º ao 10);

Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME) – Art. 1º ao 132);

Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e Artigo 144 – Capítulo III – Da Segurança Pública, com suas alterações até a data de publicação do Edital;

Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Os exercícios do Exame de Aptidão Física deverão ser executados da seguinte forma:

Flexão na barra fixa



Abdominal remador

Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino).