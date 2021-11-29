Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1.000 vagas

Veja como se preparar para o concurso de soldado da Polícia Militar do ES

Candidatos devem ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos; eles terão que fazer provas escritas e também teste de condicionamento físico

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2021 às 15:37
Segurança - Policial militar
Polícia Militar vai ganhar reforço de 1.000 novos soldados Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o governo do Espírito Santo anunciar a ampliação de vagas para o concurso da Polícia Militar, relembre as dicas para se preparar  para as provas. A corporação deve divulgar, em breve, o edital de abertura do certame com 1.000 vagas para soldado combatente. O cargo exige que os candidatos tenham ensino médio completo; altura mínima descalço e descoberto, de 1,65 metro para homens e de 1,60 metro para mulheres; carteira de habilitação na categoria B; idade entre 18 e 28 anos; entre outros requisitos.
Em agosto deste ano, o governador Renato Casagrande (PSB) havia autorizado 560 postos, mas na última sexta-feira (26) ele anunciou a ampliação desse cargos, em mais 440 vagas. O salário para os praças é de R$ 3.388,78, após a incorporação.
Apesar de as inscrições ainda não terem sido abertas, os candidatos devem começar a preparação com antecedência, pois a disputa promete ser acirrada. Para se ter uma ideia, no último processo seletivo foram registradas quase 30 mil inscrições. A concorrência, na época, foi de 119 candidatos por vaga.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que na última seleção foram cobradas as disciplinas de Português, Raciocínio Lógico-Matemático e Noções de Informática, além de conhecimentos específicos, tais como conhecimentos de legislação estadual aplicada à PM,  Direito Constitucional,  direitos e deveres individuais e coletivos, segurança pública e ordem social.
“Os interessados no certame podem e devem iniciar a preparação imediatamente e o indicado é que iniciem por Português e Raciocínio Lógico-Matemático, considerando que, seguramente, essas disciplinas serão mantidas no próximo edital. Caso esgotem essas matérias e ainda não tenha sido publicado o edital, na sequência devem estudar Informática e toda a parte de Segurança Pública prevista na Constituição Federal”, orienta.
Ivone aponta ainda sobre a importância da preparação prévia para o teste físico, com base no que foi cobrado no último edital.
Além das 1.000 vagas para praças combatentes, a corporação vai selecionar 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros; 30 praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos, totalizando 671 postos.
O concurso da PM está previsto no orçamento estadual para este ano, assim como as seleções para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO DA PM NO ES

ETAPAS DA SELEÇÃO PARA SOLDADO

O concurso da Polícia Militar deve contar com as seguintes etapas: 
  • Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
  • Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH
  • Teste de Avaliação Física (TAF)
  • Exame psicossomático
  • Investigação social 
  • Exames de saúde 
  • Entrega da documentação para fins de classificação
  • Classificação final e matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação 

Prova escrita

  • Conhecimentos gerais:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Noções de Informática 

Conhecimentos específicos:

  • Leis nº 3196/1978 (estatuto); 
  • Decreto-Lei 1001/1969 (art. 1º ao 10); 
  • Decreto Lei nº 1002/1969 (art. 7º ao 10); 
  • Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME) – Art. 1º ao 132); 
  • Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e Artigo 144 – Capítulo III – Da Segurança Pública, com suas alterações até a data de publicação do Edital; 
  • Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

  • Os exercícios do Exame de Aptidão Física deverão ser executados da seguinte forma:
  • Flexão na barra fixa 
  • Abdominal remador
  • Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino).
Originalmente o texto foi publicado em 16 de setembro de 2021.

Veja Também

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

Sejus prepara concurso público com 600 vagas no ES

Governo do ES confirma concursos para PM, PC e Bombeiros; veja o que se sabe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Renato Casagrande Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados