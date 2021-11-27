Governo do ES anuncia mais 440 vagas para concurso da PM

A reestruturação das nossas forças de segurança é uma constante em nosso governo. Hoje, 252 novos soldados ingressam nos quadros da PM. Também anunciamos a ampliação para 1111 vagas ofertadas no novo concurso. Estamos recompondo o nosso efetivo. Mais segurança para os capixabas pic.twitter.com/afdOXUndtV

De acordo com o governo do Estado, os novos soldados passaram no concurso público iniciado em 2018. O processo de formação durou mais de um ano, com atividades letivas e operacionais. "Entendemos que o trabalho dos policiais é essencial para a segurança pública no Estado", afirmou Casagrande.