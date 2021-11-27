Governo do ES anuncia mais 440 vagas para concurso da PM

O governo do Espírito Santo vai ampliar o número de vagas do próximo concurso da Polícia Militar – que ainda não teve a data confirmada. Inicialmente, seriam 671 disponibilizadas. Agora, será um total de 1.111. Ou seja, 440 postos foram incluídos, todos para a função de soldado combatente.
Na noite desta sexta-feira (26), por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) citou a ampliação e afirmou que a reestruturação das forças de segurança do Estado é uma constante na própria gestão. "Estamos recompondo o nosso efetivo. É mais segurança para os capixabas", escreveu.
O próximo concurso da Polícia Militar foi anunciado em agosto deste ano, como parte das reformulações previstas para a área da segurança pública capixaba, como a volta do Batalhão de Missões Especiais. Já no início de setembro, foi definida a respectiva comissão, que será formada por cinco militares.
Apesar de 90% das vagas (1.000) serem destinadas a soldados combatentes, também serão abertas:
- 30 vagas para soldados auxiliares de saúde;
- 22 vagas para soldados músicos;
- 20 vagas para oficiais médicos;
- 20 vagas para oficiais dentistas;
- 10 vagas para oficiais enfermeiros;
- 5 vagas para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos;
- 2 vagas para oficiais médicos veterinários;
- 2 vagas para oficiais músicos.
Além das redes sociais, a ampliação também foi anunciada durante a formatura dos alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, realizada em Vitória, nesta sexta-feira (26). Na solenidade, 252 militares passaram a ser combatentes e integrar o efetivo da corporação.
De acordo com o governo do Estado, os novos soldados passaram no concurso público iniciado em 2018. O processo de formação durou mais de um ano, com atividades letivas e operacionais. "Entendemos que o trabalho dos policiais é essencial para a segurança pública no Estado", afirmou Casagrande.