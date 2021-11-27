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1.111 no total

Governo do ES anuncia mais 440 vagas para concurso da PM

Ampliação foi anunciada nesta sexta (26) pelo governador Renato Casagrande. Inicialmente, seriam 671 vagas disponibilizadas

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 12:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 nov 2021 às 12:01
Além dos mais de 200 soldados formados nessa sexta-feira (27), o ES vai contar com mais 1000 soldados combatentes que ainda passarão por concurso da PM
Formatura de soldados nesta sexta-feira (26) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
governo do Espírito Santo vai ampliar o número de vagas do próximo concurso da Polícia Militar – que ainda não teve a data confirmada. Inicialmente, seriam 671 disponibilizadas. Agora, será um total de 1.111. Ou seja, 440 postos foram incluídos, todos para a função de soldado combatente.
Na noite desta sexta-feira (26), por meio das redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) citou a ampliação e afirmou que a reestruturação das forças de segurança do Estado é uma constante na própria gestão. "Estamos recompondo o nosso efetivo. É mais segurança para os capixabas", escreveu.
O próximo concurso da Polícia Militar foi anunciado em agosto deste ano, como parte das reformulações previstas para a área da segurança pública capixaba, como a volta do Batalhão de Missões Especiais. Já no início de setembro, foi definida a respectiva comissão, que será formada por cinco militares.
Apesar de 90% das vagas (1.000) serem destinadas a soldados combatentes, também serão abertas:
  • 30 vagas para soldados auxiliares de saúde;
  • 22 vagas para soldados músicos;
  • 20 vagas para oficiais médicos;
  • 20 vagas para oficiais dentistas;
  • 10 vagas para oficiais enfermeiros;
  • 5 vagas para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos;
  • 2 vagas para oficiais médicos veterinários;
  • 2 vagas para oficiais músicos.
Além das redes sociais, a ampliação também foi anunciada durante a formatura dos alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, realizada em Vitória, nesta sexta-feira (26). Na solenidade, 252 militares passaram a ser combatentes e integrar o efetivo da corporação.
De acordo com o governo do Estado, os novos soldados passaram no concurso público iniciado em 2018. O processo de formação durou mais de um ano, com atividades letivas e operacionais. "Entendemos que o trabalho dos policiais é essencial para a segurança pública no Estado", afirmou Casagrande.

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