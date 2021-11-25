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Censo 2022

IBGE prepara nova seleção com 206 mil vagas temporárias

Oportunidades serão para as funções de recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420) e agente censitário municipal (5.450)

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 13:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 nov 2021 às 13:00
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir, em breve, processo seletivo simplificado para contratar 206.891 servidores temporários. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.
As oportunidades serão para as funções de recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420) e agente censitário municipal (5.450). Haverá vagas em todos os municípios do país. A confirmação foi feita pela instituição nas redes sociais.
A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nos próximos dias, deve ser assinado o contrato entre as duas partes.

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Para concorrer ao cargo de recenseador, o candidato precisa ter ensino fundamental e a remuneração é feita de acordo com a produtividade. O requisito para agente censitário supervisor e agente censitário municipal exige o ensino médio, com salário de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente.
Em breve, o órgão divulgará novos informes relacionados ao cronograma de inscrições, devolução das taxas do processo seletivo cancelado e outros serviços.
No início deste ano, o IBGE publicou edital com 204 mil vagas, mas a seleção foi cancelada alguns meses depois após corte no orçamento. Na ocasião, a empresa responsável pelo processo seletivo era o Cebraspe. Para o Espírito Santo, foram destinadas mais de 4 mil vagas.

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