IBGE prepara nova seleção com 206 mil vagas temporárias

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) vai abrir, em breve, processo seletivo simplificado para contratar 206.891 servidores temporários. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.

As oportunidades serão para as funções de recenseador (183.021 vagas), agente censitário supervisor (18.420) e agente censitário municipal (5.450). Haverá vagas em todos os municípios do país. A confirmação foi feita pela instituição nas redes sociais.

A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nos próximos dias, deve ser assinado o contrato entre as duas partes.

Para concorrer ao cargo de recenseador, o candidato precisa ter ensino fundamental e a remuneração é feita de acordo com a produtividade. O requisito para agente censitário supervisor e agente censitário municipal exige o ensino médio, com salário de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente.

Em breve, o órgão divulgará novos informes relacionados ao cronograma de inscrições, devolução das taxas do processo seletivo cancelado e outros serviços.