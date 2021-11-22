Prefeitura de Vila Velha contrata profissionais do magistério

A Prefeitura de Vila Velha lançou nesta segunda-feira (22) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de magistério. Os selecionados vão atuar no Projeto Tutoria Pedagógica e demais projetos da Secretaria de Educação do município. A oferta é de 76 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para professor coordenador (5), pedagogo (5), Séries Iniciais (10), Artes (10), Ciências (10), Educação Física (10), Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Música (1), Língua Inglesa (5).
A remuneração varia de R$ 1.834,54 a R$ 4.001,79, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico da prefeitura, com preenchimento do formulário de inscrição, no período de 10h do dia 1º de dezembro até as 18h do dia 8 de dezembro de 2021.
O candidato pode se inscrever para no máximo dois cargos diferentes. A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.