Prefeitura de Vitória contrata professor com salário de R$ 2,7 mil

Prefeitura de Vitória seleciona professores para atuar as escolas municipais Crédito: André Sobral/Divulgação

Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores temporários. A oferta é de 12 vagas, sendo seis imediatas e seis para cadastro de reserva.

A carga horária dos profissionais é de 25 horas semanais. Os salários são de R$ 2.099,41, para licenciatura plena; R$ 2.308, 62, para licenciatura plena mais pós-graduação; R$ 2.539,78, para mestrado completo e R$ 2.792,88 para doutorado.

As oportunidades são destinadas para professores do Ensino Fundamental para a Educação Especial, nos seguintes cargos:

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Libras para atuação na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Libras para atuação nas séries finais do Ensino Fundamental;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Bilíngue;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Deficiência Intelectual;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Deficiência Visual;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Altas Habilidades.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura.