Prefeitura de Vitória contrata professor com salário de R$ 2,7 mil

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores temporários. A oferta é de 12 vagas, sendo seis imediatas e seis para cadastro de reserva.
A carga horária dos profissionais é de 25 horas semanais. Os salários são de R$ 2.099,41, para licenciatura plena; R$ 2.308, 62, para licenciatura plena mais pós-graduação; R$ 2.539,78, para mestrado completo e R$ 2.792,88 para doutorado.
As oportunidades são destinadas para professores do Ensino Fundamental para a Educação Especial, nos seguintes cargos:
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Libras para atuação na educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I;
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Libras para atuação nas séries finais do Ensino Fundamental;
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Bilíngue;
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Deficiência Intelectual;
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Deficiência Visual;
- Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Especial: Altas Habilidades.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da prefeitura.
O processo seletivo vai contar com três etapas: inscrição, provas discursiva e prática, além de comprovação das informações declaradas e entrega de documentação. A validade da seleção será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.