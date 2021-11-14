Mais de 13 mil vagas em 146 seleções e concursos; salários vão até R$ 32 mil

O maior salário oferecido é de R$ 32.004, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. São 106 vagas para juízes substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro. Na mesma data termina o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A oferta é de 82 postos para magistrados, com salários de R$ 30.404.