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Em todo o país

Mais de 13 mil vagas em 146 seleções e concursos; salários vão até R$ 32 mil

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso do Banestes terminam no dia 18 de novembro, enquanto que o da Secretaria da Fazenda, em 10 de dezembro

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 19:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 nov 2021 às 19:17
provas de concursos públicos
Provas de concurso serão aplicadas em todo o papis Crédito: Freepik
Mais de 13,9 mil vagas estão abertas em 146 concursos públicos e processos seletivos simplificados. As oportunidades estão distribuídas por todo o país e em cargos de vários níveis de escolaridade.
O maior salário oferecido é de R$ 32.004, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. São 106 vagas para juízes substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro. Na mesma data termina o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A oferta é de 82 postos para magistrados, com salários de R$ 30.404.
No Espírito Santo, são seis processos seletivos. As prefeituras de AracruzItarana Santa Teresa lançaram editais para a contratação de temporários. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), as contratações também serão com contrato por tempo determinado.
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai formar cadastro de reserva de analista em Tecnologia da Informação. As inscrições seguem até 18 de novembro. Já o prazo para se inscrever no concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz) segue até 10 de dezembro. A oferta é de 14 vagas imediatas, com remuneração de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300.

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