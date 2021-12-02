CNH Social: Detran divulga lista dos 489 suplentes selecionados no ES

Os candidatos selecionados devem ficar atentos aos prazos do programa para abertura e conclusão das etapas do processo de habilitação Crédito: Rodrigo Rezende

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran- ES) divulgou, nesta quinta-feira (02), a lista dos suplentes selecionados na 3ª fase do programa CNH Social 2021 , que oferece habilitação gratuita.

Ao todo, 489 candidatos (veja a lista aqui) inscritos terão a oportunidade de obter a primeira habilitação, adicionar ou mudar a categoria após a desclassificação dos candidatos selecionados na primeira chamada que não respeitaram os prazos estabelecidos no processo de habilitação.

Os candidatos selecionados devem ficar atentos aos prazos do programa para abertura e conclusão das etapas do processo de habilitação. A matrícula on-line já está disponível no site do Detran, na aba ‘CNH Social’. É importante observar os prazos, já que o candidato terá o prazo de 15 dias, a partir da publicação da relação dos selecionados, para realizar a matrícula

SELEÇÃO

A 3ª fase do programa CNH Social 2021 atraiu 54.754 interessados em obter a Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B.

Desses, 2.500 candidatos foram selecionados de forma eletrônica, sem interferência humana, de acordo com os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Aqueles que não respeitaram os prazos do programa perderam o direito ao benefício e os candidatos suplentes, em ordem classificatória, foram chamados na lista de suplentes.