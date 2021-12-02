Vídeo: caminhão tomba em acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

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Um caminhão carregado com blocos de concreto tombou na tarde desta quinta-feira (2), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica . Imagens gravadas no local do acidente mostram a carga espalhada na pista.

Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o motorista havia saído do município da Serra com destino ao bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele relatou que, ao passar por uma curva na Rodovia Leste-Oeste, a carga de concreto pesou e o caminhão acabou tombando.

Caminhão tomba na Rodovia Leste-Oeste

De acordo com relatos no local, uam pessoa que estava no carona do caminhão teria sido socorrido com um ferimento leve na perna por uma ambulância que passava pelo local no momento do acidente.