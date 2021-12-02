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Carga espalhada na pista

Vídeo: caminhão tomba em acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (2), no sentido Vila Velha. Segundo relatos no local do acidente, uma pessoa que estava no carona ficou ferida e foi socorrida
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 dez 2021 às 16:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:40

Um caminhão carregado com blocos de concreto tombou na tarde desta quinta-feira (2), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Imagens gravadas no local do acidente mostram a carga espalhada na pista.
Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o motorista havia saído do município da Serra com destino ao bairro Itapuã, em Vila Velha. Ele relatou que, ao passar por uma curva na Rodovia Leste-Oeste, a carga de concreto pesou e o caminhão acabou tombando.

Caminhão tomba na Rodovia Leste-Oeste

De acordo com relatos no local, uam pessoa que estava no carona do caminhão teria sido socorrido com um ferimento leve na perna por uma ambulância que passava pelo local no momento do acidente.
Demandado pela reportagem de A Gazeta, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a competência de remoção do caminhão e carga são do proprietário do veículo. A Polícia Militar também foi procurada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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