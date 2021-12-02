Caminhão e carreta se envolvem em acidente na Rodovia do Contorno

Um acidente entre um caminhão e uma carreta no km 279 da Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na Serra, às 12h06 desta quinta-feira (2), deixou o trânsito lento na via.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que, apesar dos danos, não houve feridos. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, que estão no local.
O acidente ocorreu no sentido Cariacica e não houve registro de interdição da rodovia, apenas bloqueio no retorno. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local e auxiliam no tráfego de veículos.