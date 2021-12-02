Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Serra

Caminhão e carreta se envolvem em acidente na Rodovia do Contorno

Ocorrência foi registrada às 12h06 desta quinta-feira (2), no sentido Cariacica, e deixou o trânsito lento na rodovia federal. Segundo a Eco101, apesar dos danos, não houve feridos
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 dez 2021 às 14:43

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:43

Acidente é registrado na Rodovia do Contorno
Caminhão ficou com a frente destruída após acidente na Rodovia do Contorno Crédito: Ouvinte/ CBN Vitória
Um acidente entre um caminhão e uma carreta no km 279 da  Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na Serra, às 12h06 desta quinta-feira (2), deixou o trânsito lento na via.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que, apesar dos danos, não houve feridos. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, que estão no local.
O acidente ocorreu no sentido Cariacica e não houve registro de interdição da rodovia, apenas bloqueio no retorno. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local e auxiliam no tráfego de veículos. 

Equipes da Eco101 atuam na remoção de veículos após acidente na Rodovia do Contorno

Veja Também

Fotos: carreta tomba e carga cai na calçada em Cachoeiro

Segunda Ponte: acidente entre 4 veículos deixa trânsito lento

Acidente entre carros e moto deixa duas pessoas feridas em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados