Acidente entre carros e moto deixa duas pessoas feridas em Cariacica

Um acidente envolvendo um táxi, outro carro e uma moto deixou três pessoas feridas na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. A colisão aconteceu por volta das 15h desta terça-feira (30).
Uma lojista que trabalha em frente ao local onde ocorreu o acidente, e que não quis ser identificada, informou que o taxista perdeu o freio e bateu em outro carro na avenida. Ela disse que, com o impacto da colisão, também foram atingidos uma moto — conduzida por uma mulher — e uma barraca de camelô. Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local, duas pessoas ficaram levemente feridas.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas e prosseguiram até o local para verificar uma colisão entre dois carros de passeio e uma motocicleta, porém foi relatado no local que não houve vítimas e os envolvidos não foram mais localizados, sendo a ocorrência encerrada.
A reportagem de A Gazeta demandou equipes do Samu para maiores informações sobre os feridos no acidente.