Acidente entre carros e moto deixa duas pessoas feridas em Cariacica

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Uma lojista que trabalha em frente ao local onde ocorreu o acidente, e que não quis ser identificada, informou que o taxista perdeu o freio e bateu em outro carro na avenida. Ela disse que, com o impacto da colisão, também foram atingidos uma moto — conduzida por uma mulher — e uma barraca de camelô. Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local, duas pessoas ficaram levemente feridas.