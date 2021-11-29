Chuva deixa trânsito lento na BR 101 no ES; Serra tem trechos alagados

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Por causa das chuvas, o trânsito apresentou lentidão em localidades da região de Carapina, na Serra. Próximo à Laranjeiras, a pista principal da via federal ficou completamente inundada e só é possível passar pelas vias laterais. Alguns carros subiram no canteiro central para fugir do alagamento.

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Ainda em Jardim Camburi, com a força da tempestade, uma árvore grande acabou sendo arrancada do solo e caiu sobre a calçada. Veja:

Árvore foi arrancada do solo e caiu sobre a calçada Crédito: Evandro Figueiredo

RELÂMPAGOS E TROVÕES

Além da chuva, os capixabas ficaram assustados com os vários relâmpagos e trovões registrados na noite deste domingo. Alguns vídeos dão dimensão do fenômeno no céu:

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Para quem gosta de relâmpagos... Jardim Camburi agora. pic.twitter.com/P0megKm2ia — Ariel Leão Gracelli (@ArielGracelli) November 28, 2021

PREVISÃO DO TEMPO