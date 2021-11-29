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Tempestade

Chuva deixa trânsito lento na BR 101 no ES; Serra tem trechos alagados

Regiões de Carapina e Laranjeiras, na Serra, apresentaram vários pontos de inundação. Tempestade também derrubou árvores na Grande Vitória; veja vídeos
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

28 nov 2021 às 21:11

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 21:11

O domingo começou com sol mas o tempo virou ainda durante a tarde. Chuvas fortes foram registradas em várias cidades do Espírito Santo. Na BR 101, principal rodovia que corta o Estado, vários pontos de alagamentos foram registrados na noite deste domingo (28), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Por causa das chuvas, o trânsito apresentou lentidão em localidades da região de Carapina, na Serra. Próximo à Laranjeiras, a pista principal da via federal ficou completamente inundada e só é possível passar pelas vias laterais. Alguns carros subiram no canteiro central para fugir do alagamento.
Segundo a PRF, também foram registrados alagamentos e lentidão no trânsito entre Rio Novo do Sul e Iconha, na BR 101 Sul.
A chuva também deixou rastro de destruição. Em Jardim Camburi, em Vitória, três árvores caíram e alguns imóveis ficaram sem energia após a chuva forte.
Ainda em Jardim Camburi, com a força da tempestade, uma árvore grande acabou sendo arrancada do solo e caiu sobre a calçada. Veja:
Árvore foi arrancada do solo e caiu sobre a calçada Crédito: Evandro Figueiredo
Quedas de árvores também foram registradas no interior, o que resultou na interdição de rodovias em Vargem Alta e Iconha.

RELÂMPAGOS E TROVÕES

Além da chuva, os capixabas ficaram assustados com os vários relâmpagos e trovões registrados na noite deste domingo. Alguns vídeos dão dimensão do fenômeno no céu:

PREVISÃO DO TEMPO 

A chuva para o Espírito Santo já estava prevista, segundo o Incaper. De acordo com o órgão, deve chover neste domingo (28) e voltar a fazer sol na segunda-feira (29). A instabilidade diminui, o céu deve ser de poucas nuvens e calor em todo o Estado. 

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alagamento BR 101 chuva Chuva no ES Clima Polícia Rodoviária Federal
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