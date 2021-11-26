Ruas da Praia do Canto serão interditadas na final da Libertadores

A Guarda Municipal vai fazer desvios e interdições estratégicas em três ruas da região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Também haverá interdições nos bairros de Jardim da Penha e Jardim Camburi, mas a prefeitura não informou em quais ruas.

Guarda Municipal fará a interdição e monitoramento na região do Triângulo das Bermudas Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Segundo o secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, mais de 80 agentes estarão nas ruas para essas ações. "Faremos diversas blitze. Pedimos que as pessoas sigam para o local em transporte contratado, como táxis e por aplicativo. Queremos garantir a tranquilidade da população", ressaltou.

O trânsito será desviado pelas vias adjacentes dos bairros. Na Praia do Canto, o estacionamento de veículos nos dois sentidos da Rua João da Cruz (trecho entre a Avenida Saturnino de Brito até Avenida Rio Branco), ficará interditado.

Além disso, uma maior estrutura composta por táxis e interdição dos estacionamentos será implementada para maior segurança dos torcedores. "A partir de 9h não vamos permitir estacionamento na rua João da Cruz, onde terão os pontos de táxi. A Guarda vai fazer a interdição dos estacionamentos", ressaltou o secretário municipal de Segurança Urbana.

O jogo vai começar às 17 horas e as interdições estão previstas das 9 horas às 18 horas. Os agentes estarão posicionados nos locais estratégicos para patrulhamento.

VEJA AS VIAS QUE SERÃO INTERDITADAS

Praia do Canto - Triângulo das Bermudas