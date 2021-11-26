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Palmeiras x Flamengo

Ruas da Praia do Canto serão interditadas na final da Libertadores

Interdição começa a partir das 9 horas deste sábado (27) em três vias na região do Triângulo das Bermudas para o esperado jogo em que Flamengo e Palmeiras disputam a taça
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 nov 2021 às 20:58

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 20:58

Devido à esperada final da Copa Libertadores da América, em que Flamengo e Palmeiras disputam a taça às 17h deste sábado (27), as ruas de alguns bairros de Vitória vão ser interditadas desde cedo, numa operação que já foi registrada em campeonatos semelhantes, como a final da mesma copa em 2019 e em jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
A Guarda Municipal vai fazer desvios e interdições estratégicas em três ruas da região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Também haverá interdições nos bairros de Jardim da Penha e Jardim Camburi, mas a prefeitura não informou em quais ruas.
Guarda Municipal fará a interdição e o monitoramento na região do Triângulo das Bermudas
Guarda Municipal fará a interdição e monitoramento na região do Triângulo das Bermudas Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Segundo o secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, mais de 80 agentes estarão nas ruas para essas ações. "Faremos diversas blitze. Pedimos que as pessoas sigam para o local em transporte contratado, como táxis e por aplicativo. Queremos garantir a tranquilidade da população", ressaltou. 
O trânsito será desviado pelas vias adjacentes dos bairros. Na Praia do Canto, o estacionamento de veículos nos dois sentidos da Rua João da Cruz (trecho entre a Avenida Saturnino de Brito até Avenida Rio Branco), ficará interditado.
Além disso, uma maior estrutura composta por táxis e interdição dos estacionamentos será implementada para maior segurança dos torcedores.  "A partir de 9h não vamos permitir estacionamento na rua João da Cruz, onde terão os pontos de táxi. A Guarda vai fazer a interdição dos estacionamentos", ressaltou o secretário municipal de Segurança Urbana.
O jogo vai começar às 17 horas e as interdições estão previstas das 9 horas às 18 horas. Os agentes estarão posicionados nos locais estratégicos para patrulhamento.

VEJA AS VIAS QUE SERÃO INTERDITADAS

Praia do Canto - Triângulo das Bermudas

  • Rua Joaquim Lírio (entre a Rua João da Cruz até Rua Selino Vieira Gomes) 
  • Ruas Selino Vieira Gomes, Manoel Gonçalves Carneiro até a Avenida Saturnino de Brito
  • Rua João da Cruz (trecho entre a Avenida Saturnino de Brito até Avenida Rio Branco)

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