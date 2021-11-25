Palmeiras x Flamengo: 10 curiosidades sobre a final da Libertadores 2021

Anitta mais uma vez como atração

O vencedor da Libertadores acumulará cerca de R$ 126 milhões em premiação, isso contando desde a primeira fase. Só o título rende aproximadamente R$ 84 milhões. Já o perdedor da final de sábado recebe aproximadamente R$ 33 milhões e acumula no máximo R$ 74 milhões por toda a trajetória na Liberta. Tudo isso conforme a variação do câmbio entre dólar e real.

Abel Ferreira tem um perfil mais estudioso em relação ao futebol e Renato Gaúcho diz não gostar muito disso. Os técnicos se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para Abel e uma para Renato Gaúcho, além de um empate. O português ainda foi campeão da Copa do Brasil sobre o Grêmio de Renato, em fevereiro de 2021.

O melhor jogador da Libertadores 2021 será premiado com um anel de ouro 18 quilates que tem 122 diamantes, topázio e safira. A joia será entregue na cerimônia de premiação após o apito final. Pelo Palmeiras, Weverton, Raphael Veiga e Rony concorrem. Já pelo Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol estão na disputa.

Será o primeiro jogo de Libertadores entre as duas equipes, mas Flamengo e Palmeiras já decidiram uma competição internacional. Nos únicos dois jogos internacionais entre esses times, o Flamengo se sagrou campeão da Copa Mercosul de 1999 em cima do Palmeiras, com uma vitória e um empate.

mudanças são nos materiais utilizados (ao invés de inox, volta a prata), na estatueta (antes, o jogador 'chutava' a bola com o pé esquerdo, simbolizando a cobrança de um pênalti, agora, ele faz o movimento para a perna direita, como se fosse num pontapé inicial) e nos detalhes em alto relevo, que substituem a parte lisa do corpo vertical do troféu. A medida acontece após anos de queda na qualidade da taça, que inclusive já A taça da Libertadores foi restaurada e o vencedor da edição de 2021 terá uma taça semelhante à original, idealizada em 1959. Assão nos(ao invés de inox, volta a prata), na(antes, o jogador 'chutava' a bola com o pé esquerdo, simbolizando a cobrança de um pênalti, agora, ele faz o movimento para a perna direita, como se fosse num pontapé inicial) e nos, que substituem a parte lisa do corpo vertical do troféu. A medida acontece após anos de queda na qualidade da taça, que inclusive já 'se destruiu' durante uma comemoração de título em 2004 , com o Once Caldas, time da Colômbia.

Quando Palmeiras e Flamengo se classificaram para a final, ainda não se tinha a ideia de lotação máxima no Estádio Centenário por causa da pandemia. Mas no dia 16 de novembro, o governo uruguaio autorizou 100% de público. Com isso, a Conmebol tem a expectativa de receber 60 mil pessoas (capacidade máxima do estádio).

Palco da finalíssima, o Estádio Centenário foi inaugurado em 1930 e recebeu, no mesmo ano, a primeira Copa do Mundo da história. Naquele ano, o estádio viu o Uruguai se sagrar campeão mundial em cima da Argentina pelo placar de 4 a 2. O Centenário também é o estádio com mais finais organizadas pela Conmebol na história (21).

Juiz da final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Néstor Pitana já esteve em duas eliminações do Palmeiras na Libertadores (2017 e 2019). Em jogos do Fla, o árbitro argentino apitou apenas o empate contra o Grêmio por 1 a 1 na semifinal da Libertadores de 2019.

As autoridades e os empresários uruguaios estão com altas expectativas no retorno financeiro que a final da Liberta pode levar para o país deles. Mais de 200 ônibus com torcedores brasileiros tiveram entrada prevista no Uruguai. De acordo com o ministro do Turismo local, Tabaré Viera, são esperados "cerca de 60 mil visitantes", 90% brasileiros, que podem gerar uma receita de US$ 30 milhões ao Uruguai.