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Final da Libertadores

Vitória terá ruas interditadas durante jogo do Flamengo

A interdição das vias começa a partir das 14 horas do sábado (23), em Jardim da Penha e na Praia do Canto, para a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 19:28

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 19:28

Divulgação/PMV Crédito: Acesso à avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, estará interditado para jogo do Flamengo
Com a final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate, que acontece no próximo sábado (23), as ruas de alguns bairros de Vitória vão ser interditadas, numa operação semelhante a realizada durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
A Guarda Municipal vai fazer desvios estratégicos no trânsito das regiões do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, e da Rua da Lama, em Jardim da Penha, onde tradicionalmente os torcedores se reúnem para assistir aos jogos.
Polícia Militar também fará parte da operação intitulada de protocolo Copa, com seus agentes nos locais no dia do jogo. Para garantir a segurança dos torcedores que estarão nestes locais, a PM ainda contará com o apoio dos agentes comunitários que estarão nos pontos de interdição.
O jogo começará as 17 horas e as interdições estão previstas para começar às 14 horas, porém, a partir das 10 horas, os agentes da Guarda Municipal já estarão posicionados para o patrulhamento.

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VEJA VIAS QUE SERÃO INTERDITADAS

  • Triângulo das Bermudas  Praia do Canto
  • Rua Selimo Gomes Vieira (ao lado do Supermercado São José e próximo à maré: a via será fechada com cones e uma guarnição da Guarda Comunitária estará no local
  • Rua Manoel Gonçalves Carneiro (ao lado do São José): a saída será sinalizada com cones para facilitar a saída de veículos e inibir a entrada de veículos na contramão
  • Rua João da Cruz: será interditada com cones e agentes de trânsito da Guarda estarão com viatura no local para orientar os motoristas
  • Cruzamento das ruas Joaquim Lírio e João da Cruz: será fechado com cones. Uma viatura da Polícia Militar estará no local
  • Cruzamento das ruas Afonso Cláudio e Joaquim Lírio: será fechado com cones e agentes de trânsito orientarão o tráfego
  • Cruzamento das ruas Aleixo Neto e João da Cruz: será fechado com cones e agentes de trânsito orientarão o tráfego
  • Rua da Lama  Jardim da Penha
  • Avenida Fernandes Coelho: será interditada em dois pontos com cones e presença de agentes de trânsito.
  • No início, com trânsito desviado par a avenida Alziro Zarur
  • Na altura da rua Tupinambás, com trânsito desviado par a avenida Alziro Zarur

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