Final da Libertadores entre Fla e River com promoções em bares do ES

Sábado é dia de final de campeonato. Hora de tirar as camisas e bandeiras do guarda-roupas e gritar muito pelo Flamengo ou pelo River Plate, que se enfrentam pelo título de melhor time das Américas.
O final da Libertadores mexe não só com os torcedores, mas também com os bares e restaurantes que estão fazendo toda uma movimentação "no meio de campo" para receber a torcida. Além do aumento de funcionários, muitos fazem promoções para chamar a clientela e ganhar aquela grana extra.
Para se ter uma ideia, tem estabelecimento fazendo promoções que vão de rodada grátis de cerveja a distribuição gratuita de 50 litros de chope durante o jogo. Um exemplo é o Caranguejo do Assis, que vai o dar caranguejo para os clientes que estiverem degustando a iguaria na hora de um gol do time carioca.
Frequentadores assíduos do espaço, o empresário Alan Guimarães, de 29 anos, e os amigos Eliseu Júnior, Bruno Bindaco e Edson Bastos vão chegar cedo para garantir um lugar próximo do telão. "Estaremos lá em seis pessoas, a partir das 15h, pra conseguir uma mesa. Será um jogo difícil e muito jogado. Espero um placar em 2 a 1", comenta o flamenguista, que está ansioso pelo título.
RESERVAS
Por falar em chegar cedo, muitos estabelecimentos estarão trabalhando com reservas de mesas devido a grande procura de pessoas que querem acompanhar o jogo. Até cinemas vão exibir o jogo e uma fan fest será realizada no Kléber Andrade . Mas a maioria ainda prefere o bar.
"Todos os jogos do Flamengo estão dando lotação máxima aqui na cada. Vale reservar antes pois as pessoas já estão ligando para garantir um espaço. Tanto que estou pedindo para os clientes chegarem uma hora antes do jogo para garantir a reserva e não dar confusão com as pessoas que chegarem em cima da hora e verem a mesa vazia. Isso acontece porque não cobro entrada nem consumação alguma", conta o gerente do capixaba Grill, Ronney Norte de Jesus.
Para ajudar a galera a escolher um espaço para curtir, o Divirta-se listou 17 espaços que terão promoção garantida para a torcida curtir cada minuto do jogão que começa às 17h deste sábado (23).
- CARANGUEJO DO ASSIS
- Promoção: o cliente que estiver comendo caranguejo no gol do Flamengo, vai ganhar outro na hora.
- Endereço: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha
- Funcionamento: 11h à 0h
- Informações: (27) 3289-8486
- CAPIXABA GRILL
- Promoção: Amstel de R$ 9,90 por R$ 6,90 o dia inteiro. A casa ainda fará sorteio de brindes para quem consumir a cerveja e não vai fazer cobrança de consumação mínima.
- Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: das 16h à 0h
- Informações: (27) 99628-0524
- OVERTIME
- Promoção: uma rodada de chope a cada gol do Flamengo para quem estiver consumindo a bebida com a camisa do time
- Endereço: R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: A partir das 16h
- Informações: (27) 3376-1026
- COCO BAMBU
- Promoção: chope Brahma ou Stella por R$ 4,99 e caipirinha por R$ 11, das 17h às 20h
- Endereço: Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: 11h30 à 1h
- Informações: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100
- CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS
- Promoção: durante a transmissão do jogo, Stela e Budweiser de R$ 10,90 por R$ 8,99, camarão à paulista de R$ 43,90 por R$ 19,90 e o mini-peroá especial por R$ 20 (peroá, camarão à paulista e batata)
- Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha
- Funcionamento: das 18h à 0h
- Informações: (27) 3020-9920
- CASA DO CERVEJEIRO
- Promoção: 50 litros de chope gratuitos a partir das 16h para quem acompanhar o jogo no local
- Endereço: Hortomercado - R. Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23/24 - Enseada do Suá, Vitória
- Funcionamento: das 10h às 21h
- ROOFTOP DA PRAIA
- Promoção: open cerveja e caipivodca por R$ 100, das 15h às 19h
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, na cobertura do Shopping The Point Plaza
- Funcionamento: das 15h às 2h
- OUTSIDER SPORT BAR
- Promoção: rodada dupla de caipivodka (todos os sabores) a noite toda; chope da Kaiser por R$ 4,50 (300 ml) e chope pilsen da Convento por R$ 6,50 (300 ml). Além disso, a casa vai oferecer torresmo e barriguinha por R$ 20 (300g) e porção de batata frita por R$ 10.
- Endereço: Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: das 16h30 à 0h
- Informações: (27) 99617-9456
- JP PETISCARIA
- Promoção: dose dupla de batidinha (R$ 5,90) a cada gol do Flamengo. Para animar a concentração, o camarão no coco sai de R$ 109,90 por R$ 79,90 até o inicio do jogo
- Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha
- Funcionamento: das 11h às 2h
- Informações: (27) 99247-6456
- DONA ROSA BAR
- Promoção: Stella a R$ 8,99; filé de pescadinha por R$ 13,99; 2 peroás com fritas por R$ 22,90; 3 peroás com fritas por R$ 33,90; batata rústica com costela desfiada ao molho barbecue R$ 34,90; aipim frito ao molho branco com carne seca desfiada por R$ 30,90.
- Endereço: R. Ilda Rhor, 366 - Morada de Santa Fé, Cariacica
- Funcionamento: das 16h30 às 23h
- Informações: (27) 3386-8926
- ILHA DO CARANGUEJO
- Promoção: uma rodada grátis de cerveja por pessoa para a cada gol do Flamengo
- Endereço e Informações:
- VITÓRIA: Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi - (27) 3395-0244
- VILA VELHA: Rodovia do Sol, 5000, Shopping Boulevard Vila Velha - (27) 2233-8484
- Funcionamento: das 11h à 0h
- GUSTUS SPORTS BAR
- Promoção: chope Brahma de R$ 9,90 para R$ 4,45 das 17h às 20h; comprando 5 long necks, a sexta é por conta da casa; e caipirinha de R$ 16 por R$ 8 até às 22h
- Endereço: R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha
- Funcionamento: das 17h à 0h
- Informações: (27) 3208-9864
- ALCIDES CARNES Y TRAGOS
- Promoção: Eisenbahn e Original (600ml) a R$ 8,90; Rodada dupla de chope durante o jogo; Saindo gol do Flamengo, rodada de caipirinha de graça; Petisco especial para o jogo é o Churrascaeta (tiras de filé ao molho provolone e batata frita) por R$ 19,90
- Endereço: R. Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: das 16h30 à 0h
- Informações: (27) 3062-1696
- RECANTO GAÚCHO
- Promoção: 500g de picanha, acompanhada de farofa e vinagrete, de R$ 69,50 por R$ 49,90.
- Endereço: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória
- Funcionamento: a partir das 15h até o último cliente
- Informações: (27) 3237-1162
- MY FISH GASTROBAR
- Promoção: Amstel 600ml por R$ 6,50; na compra de 3 garrafas, o cliente ganha um brinde. Na compra de quatro Eisenbahn 600ml (R$ 9,50) a quinta é de graça
- Endereço e informações:
- SERRA: Avenida Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima, Serra - (27) 3094-9886
- VITÓRIA: Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3094-5123.
- Funcionamento: a partir das 15h
- BAR ABERTURA
- Promoção: sorteio de duas entradas, quatro cervejas e 1 kieber. Basta curtir a foto oficial no Instagram do bar e marcar amigos. A casa vai trabalhar com reserva de mesas e cobrança de entrada.
- Endereços e informações
- - Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória
- - R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória - (27) 3315-0018
- - Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3019-1476
- OUTBACK
- Promoção: lançamento de quatro drinks (de R$ 11 a R$ 36,90) e cervejas (de R$ 16,90 a R$ 35,90)
- Endereço e informações
- SHOPPING VITÓRIA: - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória - (27) 3235-7253
- SHOPPING VILA VELHA: Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha - (27) 3533-2126
- Funcionamento: 12h às 23h
- VITRINE MUSIC BAR
- Promoção: Das 12h às 17h, dose dupla de caipivodca por R$16,90 e balde de Budweiser (5 unidades) por R$39,00
- Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 12h
- Informações: (27) 99705-1616
- LOCAIS SEM PROMOÇÕES MAS QUE VÃO TRANSMITIR A PARTIDA
- CARRETÃO BAR
- A casa vai trabalhar com sistema de reservas limitado a 200 pessoas. Será cobrado R$ 50 por cliente em consumação. Serão servidos diversos tipos de parrilla, como de picanha argentina e ancho.
- Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio, 280 - Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: das 18h às 23h30
- Informações: (27) 99942-3938
- DI DOM DOM
- Estabelecimento vai funcionar com reservas
- Endereço: R. João da Cruz, 150, Praia do Canto, Vitória
- Funcionamento: a partir das 16h
- Informações: (27) 3227-0700
- BAR DOS MENINOS
- Estabelecimento vai funcionar com reservas
- Endereço: R. Goiânia, Itapuã, Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 15h
- Informações: (27) 3059-5939
- FIVE SPORT BAR
- Endereço: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
- Funcionamento: a partir das 11h30
- Informações: (27) 2142-0289