Final da Libertadores entre Fla e River com promoções em bares do ES

Os flamenguistas Bruno Bindaco, Alan Guimarães, Eliseu Júnior e Edson Bastos vão assistir ao jogo no Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Sábado é dia de final de campeonato. Hora de tirar as camisas e bandeiras do guarda-roupas e gritar muito pelo Flamengo ou pelo River Plate, que se enfrentam pelo título de melhor time das Américas.

O final da Libertadores mexe não só com os torcedores, mas também com os bares e restaurantes que estão fazendo toda uma movimentação "no meio de campo" para receber a torcida. Além do aumento de funcionários, muitos fazem promoções para chamar a clientela e ganhar aquela grana extra.

Para se ter uma ideia, tem estabelecimento fazendo promoções que vão de rodada grátis de cerveja a distribuição gratuita de 50 litros de chope durante o jogo. Um exemplo é o Caranguejo do Assis, que vai o dar caranguejo para os clientes que estiverem degustando a iguaria na hora de um gol do time carioca.

Frequentadores assíduos do espaço, o empresário Alan Guimarães, de 29 anos, e os amigos Eliseu Júnior, Bruno Bindaco e Edson Bastos vão chegar cedo para garantir um lugar próximo do telão. "Estaremos lá em seis pessoas, a partir das 15h, pra conseguir uma mesa. Será um jogo difícil e muito jogado. Espero um placar em 2 a 1", comenta o flamenguista, que está ansioso pelo título.

RESERVAS

Por falar em chegar cedo, muitos estabelecimentos estarão trabalhando com reservas de mesas devido a grande procura de pessoas que querem acompanhar o jogo. Até cinemas vão exibir o jogo e uma fan fest será realizada no Kléber Andrade . Mas a maioria ainda prefere o bar.

"Todos os jogos do Flamengo estão dando lotação máxima aqui na cada. Vale reservar antes pois as pessoas já estão ligando para garantir um espaço. Tanto que estou pedindo para os clientes chegarem uma hora antes do jogo para garantir a reserva e não dar confusão com as pessoas que chegarem em cima da hora e verem a mesa vazia. Isso acontece porque não cobro entrada nem consumação alguma", conta o gerente do capixaba Grill, Ronney Norte de Jesus.

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Para ajudar a galera a escolher um espaço para curtir, o Divirta-se listou 17 espaços que terão promoção garantida para a torcida curtir cada minuto do jogão que começa às 17h deste sábado (23).

CARANGUEJO DO ASSIS

Promoção: o cliente que estiver comendo caranguejo no gol do Flamengo, vai ganhar outro na hora.

o cliente que estiver comendo caranguejo no gol do Flamengo, vai ganhar outro na hora. Endereço: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha Funcionamento: 11h à 0h



Informações: (27) 3289-8486





CAPIXABA GRILL

Promoção: Amstel de R$ 9,90 por R$ 6,90 o dia inteiro. A casa ainda fará sorteio de brindes para quem consumir a cerveja e não vai fazer cobrança de consumação mínima.

Amstel de R$ 9,90 por R$ 6,90 o dia inteiro. A casa ainda fará sorteio de brindes para quem consumir a cerveja e não vai fazer cobrança de consumação mínima. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória

Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória Funcionamento: das 16h à 0h

das 16h à 0h Informações: (27) 99628-0524





(27) 99628-0524 OVERTIME

Promoção: uma rodada de chope a cada gol do Flamengo para quem estiver consumindo a bebida com a camisa do time

uma rodada de chope a cada gol do Flamengo para quem estiver consumindo a bebida com a camisa do time Endereço: R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória

R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória Funcionamento: A partir das 16h

A partir das 16h Informações: (27) 3376-1026





(27) 3376-1026 COCO BAMBU

Promoção: chope Brahma ou Stella por R$ 4,99 e caipirinha por R$ 11, das 17h às 20h

chope Brahma ou Stella por R$ 4,99 e caipirinha por R$ 11, das 17h às 20h Endereço: Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha Funcionamento: 11h30 à 1h

11h30 à 1h Informações: ( 27) 3141 9100 / (27) 99664.9100





27) 3141 9100 / (27) 99664.9100 CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS

Promoção: durante a transmissão do jogo, Stela e Budweiser de R$ 10,90 por R$ 8,99, camarão à paulista de R$ 43,90 por R$ 19,90 e o mini-peroá especial por R$ 20 (peroá, camarão à paulista e batata)

durante a transmissão do jogo, Stela e Budweiser de R$ 10,90 por R$ 8,99, camarão à paulista de R$ 43,90 por R$ 19,90 e o mini-peroá especial por R$ 20 (peroá, camarão à paulista e batata) Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha

Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha Funcionamento: das 18h à 0h

das 18h à 0h Informações: (27) 3020-9920





(27) 3020-9920 CASA DO CERVEJEIRO

Promoção: 50 litros de chope gratuitos a partir das 16h para quem acompanhar o jogo no local

50 litros de chope gratuitos a partir das 16h para quem acompanhar o jogo no local Endereço: Hortomercado - R. Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23/24 - Enseada do Suá, Vitória

Hortomercado - R. Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23/24 - Enseada do Suá, Vitória Funcionamento: das 10h às 21h





das 10h às 21h ROOFTOP DA PRAIA

Promoção: open cerveja e caipivodca por R$ 100, das 15h às 19h

open cerveja e caipivodca por R$ 100, das 15h às 19h Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, na cobertura do Shopping The Point Plaza

Rua Joaquim Lírio, 820, na cobertura do Shopping The Point Plaza Funcionamento: das 15h às 2h





das 15h às 2h OUTSIDER SPORT BAR

Promoção: rodada dupla de caipivodka (todos os sabores) a noite toda; chope da Kaiser por R$ 4,50 (300 ml) e chope pilsen da Convento por R$ 6,50 (300 ml). Além disso, a casa vai oferecer torresmo e barriguinha por R$ 20 (300g) e porção de batata frita por R$ 10.

rodada dupla de caipivodka (todos os sabores) a noite toda; chope da Kaiser por R$ 4,50 (300 ml) e chope pilsen da Convento por R$ 6,50 (300 ml). Além disso, a casa vai oferecer torresmo e barriguinha por R$ 20 (300g) e porção de batata frita por R$ 10. Endereço: Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória

Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória Funcionamento: das 16h30 à 0h

das 16h30 à 0h Informações: (27) 99617-9456





(27) 99617-9456 JP PETISCARIA

Promoção: dose dupla de batidinha (R$ 5,90) a cada gol do Flamengo. Para animar a concentração, o camarão no coco sai de R$ 109,90 por R$ 79,90 até o inicio do jogo

dose dupla de batidinha (R$ 5,90) a cada gol do Flamengo. Para animar a concentração, o camarão no coco sai de R$ 109,90 por R$ 79,90 até o inicio do jogo Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha

Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha Funcionamento: das 11h às 2h

das 11h às 2h Informações: (27) 99247-6456





(27) 99247-6456 DONA ROSA BAR

Promoção: Stella a R$ 8,99; filé de pescadinha por R$ 13,99; 2 peroás com fritas por R$ 22,90; 3 peroás com fritas por R$ 33,90; batata rústica com costela desfiada ao molho barbecue R$ 34,90; aipim frito ao molho branco com carne seca desfiada por R$ 30,90.

Stella a R$ 8,99; filé de pescadinha por R$ 13,99; 2 peroás com fritas por R$ 22,90; 3 peroás com fritas por R$ 33,90; batata rústica com costela desfiada ao molho barbecue R$ 34,90; aipim frito ao molho branco com carne seca desfiada por R$ 30,90. Endereço: R. Ilda Rhor, 366 - Morada de Santa Fé, Cariacica

R. Ilda Rhor, 366 - Morada de Santa Fé, Cariacica Funcionamento: das 16h30 às 23h

das 16h30 às 23h Informações: (27) 3386-8926





(27) 3386-8926 ILHA DO CARANGUEJO

Promoção: uma rodada grátis de cerveja por pessoa para a cada gol do Flamengo

uma rodada grátis de cerveja por pessoa para a cada gol do Flamengo Endereço e Informações:

VITÓRIA: Rua Alcino Pereira Netto, 570, Jardim Camburi - (27) 3395-0244

VILA VELHA: Rodovia do Sol, 5000, Shopping Boulevard Vila Velha - (27) 2233-8484

Funcionamento: das 11h à 0h





das 11h à 0h GUSTUS SPORTS BAR

Promoção: c hope Brahma de R$ 9,90 para R$ 4,45 das 17h às 20h; comprando 5 long necks, a sexta é por conta da casa; e caipirinha de R$ 16 por R$ 8 até às 22h

hope Brahma de R$ 9,90 para R$ 4,45 das 17h às 20h; comprando 5 long necks, a sexta é por conta da casa; e caipirinha de R$ 16 por R$ 8 até às 22h Endereço: R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha

R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha Funcionamento: das 17h à 0h

das 17h à 0h Informações: (27) 3208-9864





(27) 3208-9864 ALCIDES CARNES Y TRAGOS

Promoção: Eisenbahn e Original (600ml) a R$ 8,90; Rodada dupla de chope durante o jogo; Saindo gol do Flamengo, rodada de caipirinha de graça; Petisco especial para o jogo é o Churrascaeta (tiras de filé ao molho provolone e batata frita) por R$ 19,90

Eisenbahn e Original (600ml) a R$ 8,90; Rodada dupla de chope durante o jogo; Saindo gol do Flamengo, rodada de caipirinha de graça; Petisco especial para o jogo é o Churrascaeta (tiras de filé ao molho provolone e batata frita) por R$ 19,90 Endereço: R. Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha

R. Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha Funcionamento: das 16h30 à 0h

das 16h30 à 0h Informações: ( 27) 3062-1696





27) 3062-1696 RECANTO GAÚCHO

Promoção: 500g de picanha, acompanhada de farofa e vinagrete, de R$ 69,50 por R$ 49,90.

500g de picanha, acompanhada de farofa e vinagrete, de R$ 69,50 por R$ 49,90. Endereço: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória

Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória Funcionamento: a partir das 15h até o último cliente

a partir das 15h até o último cliente Informações: (27) 3237-1162





(27) 3237-1162 MY FISH GASTROBAR

Promoção: Amstel 600ml por R$ 6,50; na compra de 3 garrafas, o cliente ganha um brinde. Na compra de quatro Eisenbahn 600ml (R$ 9,50) a quinta é de graça

Amstel 600ml por R$ 6,50; na compra de 3 garrafas, o cliente ganha um brinde. Na compra de quatro Eisenbahn 600ml (R$ 9,50) a quinta é de graça Endereço e informações:

SERRA: Avenida Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima, Serra - (27) 3094-9886

VITÓRIA: Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3094-5123.

Funcionamento: a partir das 15h





a partir das 15h BAR ABERTURA

Promoção: sorteio de duas entradas, quatro cervejas e 1 kieber. Basta curtir a foto oficial no Instagram do bar e marcar amigos. A casa vai trabalhar com reserva de mesas e cobrança de entrada.

sorteio de duas entradas, quatro cervejas e 1 kieber. Basta curtir a foto oficial no Instagram do bar e marcar amigos. A casa vai trabalhar com reserva de mesas e cobrança de entrada. Endereços e informações

- Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória

- R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória - (27) 3315-0018

- Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória - (27) 3019-1476





OUTBACK

Promoção: l ançamento de quatro drinks (de R$ 11 a R$ 36,90) e cervejas (de R$ 16,90 a R$ 35,90)

ançamento de quatro drinks (de R$ 11 a R$ 36,90) e cervejas (de R$ 16,90 a R$ 35,90) Endereço e informações

SHOPPING VITÓRIA: - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória - (27) 3235-7253

SHOPPING VILA VELHA: Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha - (27) 3533-2126

Funcionamento: 12h às 23h





12h às 23h VITRINE MUSIC BAR

Promoção: Das 12h às 17h, dose dupla de caipivodca por R$16,90 e balde de Budweiser (5 unidades) por R$39,00

Das 12h às 17h, dose dupla de caipivodca por R$16,90 e balde de Budweiser (5 unidades) por R$39,00 Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha

R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha Funcionamento: a partir das 12h

a partir das 12h Informações: (27) 99705-1616