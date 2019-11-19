Capixabas encaram saga para ver o Flamengo na final da Libertadores

Carlos Augusto, à direita, e os demais flamenguistas viajarão por quatro dias rumo a Lima, no Peru Crédito: Arquivo pessoal

"Seja por terra, seja por ar". É adaptando um trecho do hino do Flamengo que milhares de rubro-negros, muitos deles capixabas, seguem de ônibus ou avião em direção a Lima, no Peru, onde no sábado (23), às 17 horas, o time carioca volta a decidir uma final de Libertadores da América, desta vez contra os argentinos do River Plate, após 38 anos.

Após a chegada do treinador português Jorge Jesus, o Rubro-Negro superou os traumas de eliminações em anos anteriores para ter a chance de lutar pelo bicampeonato - conquistou o inédito título em 1981. A campanha convincente especialmente na fase eliminatória, com o ápice na semifinal contra o Grêmio, quando aplicou um acachapante 5 a 0 no Maracanã, enche de esperanças o engenheiro mecânico André Rezende Bachetti, de 31 anos.

"Viajo quinta-feira (21) à noite de Vitória para São Paulo e na sexta cedo embarco para Santiago, no Chile. Lá, faço uma conexão com destino a Lima. Diante das incertezas por conta da mudança de local da decisão e o medo de não conseguir mais ir, até que encontrei uma passagem muito boa, pois a previsão é que eu chegue no Peru perto das 19h30. Acabou que onde seria a final inicialmente virou escala", disse.

O engenheiro mecânico André Rezende Bachetti embarca na próxima sexta para Lima, no Peru Crédito: Arquivo pessoal

Para ter a chance de presenciar o time disputando a mais importante competição do continente, o engenheiro teve de investir alto. "De Vitória até São Paulo as passagens custaram quase R$ 1 mil. De São Paulo até Lima mais cerca de R$ 3,5 mil. Calculo que eu deva ainda gastar mais cerca de R$ 1,5 mil com alimentação, estadia, transporte e outros custos. Ao todo devo gastar perto de uns R$ 7 mil para ter a chance de ver meu time campeão da Libertadores. É caro, mas é algo que espero minha vida inteira", disse André, que seguirá para o Peru com outros três amigos e colegas de trabalho.

Na bagagem, além das camisas e outros acessórios em vermelho e preto, o engenheiro levará a expectativa de outros muitos flamenguistas.

"Tenho a consciência de que a maioria não tem como ir, seja por preço, trabalho e outros fatores. Então levarei comigo um pouquinho da esperança e confiança deles comigo. Vale até prometer algo caso sejamos campeões. Se isso acontecer, e tenho fé que vai, esse momento merece ser eternizado de alguma forma, só não defini como ainda" André Rezende Bachetti - Flamenguista e engenheiro mecânico

BUSÃO PELO CONTINENTE

Se a viagem rumo à Lima do engenheiro mecânico começará epenas na noite da próxima quinta-feira, a do representante comercial Carlos Augusto Gonçalves de Oliveira, de 52 anos, já está em curso desde a noite do último domingo. A saga em direção ao Peru partiu de Vitória rumo ao Rio e depois de longos dias de estrada chegará à capital do país andino, percorrendo mais de 4,5 mil quilômetros.

"Cheguei no Rio na segunda pela manhã e na terça embarcamos de ônibus para o Peru. Estou com meu filho e um amigo de outras viagens nessa jornada de pelo menos quatro dias e quatro noite. Já passamos por São Paulo, Paraná e neste momento estamos chegando em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Depois iremos subindo até chegar a Lima. É sem dúvidas a excursão mais longa e desgastante que já fiz, mas tem sido bacana até aqui. Já formamos uma família no ônibus", contou.

Entrevistados pelo jornalista Pedro Bassan, da Globo, Carlos Augusto Gonçalves, à direita, está companhado do filho e de um amigo na excursão Crédito: Arquivo pessoal

A expectativa é de que o ônibus com mais de 40 flamenguistas chegue ao palco da grande decisão na noite de sexta e o roteiro em solo peruano já está montado.

"Estamos ansiosos para chegar. A cada trecho estamos mais próximos do nosso destino e quero muito viver essa experiência. É um esforço de dias, mas que vale muito à pena. No sábado ficaremos em torno do estádio até a hora do jogo. Depois espero muito comemorar essa conquista e iniciar o percurso de volta com o título na bagagem", detalhou o representante comercial, que investiu cerca de R$ 3 mil para ir a Lima.