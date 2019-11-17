Brasileirão

Palmeiras empata e vê Flamengo se distanciar na tabela

Neste domingo (17), o Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia e empatou em 1 a 1, com gols de Arthur Caíke e Borja.
Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 19:36

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 19:36

Palmeiras empatou com o Bahia e viu a chance do título mais longe Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação
Neste domingo (17), o Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia e empatou em 1 a 1, com gols de Arthur Caíke e Borja. Com o resultado, o Palmeiras viu a diferença até o líder Flamengo, que venceu, aumentar para 13 pontos. Para se manter vivo na disputa pelo título do Nacional, o time alviverde precisa agora pelo menos empatar com o Grêmio no próximo domingo (24), em casa. Caso perca, terá apenas mais 12 pontos para disputar, não sendo possível alcançar o líder.

Foi o Bahia que abriu o placar, nos acréscimos de um pouco agitado primeiro tempo. Arhur Caíke cobrou falta, que passou pelo meio da barreira palmeirense, e acabou com as chances de defesa do goleiro Wewerton.
Para segunda etapa, Mano Mezes colocou Lucas Lima e Borja no lugar de Gustavo Scarpa e Deyverson. As mudanças fizeram efeito.
Mais ativo na partida, o Palmeiras começou a pressionar o Bahia até que Borja recebeu passe de Zé Rafael e empatou.
O atacante, que marcou seu primeiro gol no Brasileiro, criou as principais chances da equipe na segunda etapa, mas não conseguiu desempatar o jogo.
BAHIA
Douglas; João Pedro, Wanderson, Lucas Fonseca e Moisés; Flávio (Shaylon), Gregore e Ronaldo; Élber, Arthur Caíke e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado
PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (Lucas Lima), Zé Rafael (Willian) e Dudu; Deyverson (Borja). Técnico: Mano Menezes
FICHA TÉCNICA
BAHIA 1x1 PALMEIRAS
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Coreia (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Público/Renda: 23.194 e R$ 551.621,00
Cartões Amarelos: Flávio e Ronaldo (Bahia)
Gol: Arthur Caíke (BAH), aos 47 minutos do primeiro tempo, e Borja (PAL), aos 25 minutos do segundo tempo.

