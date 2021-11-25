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Libertadores: A Gazeta terá live especial sobre a final entre Palmeiras e Flamengo

Nesta sexta-feira (26), às 15h30, os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella estarão ao lado do comentarista Paulo Sergio trazendo tudo sobre a grande decisão

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:05

Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:05
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai Crédito: Ilustração/A Gazeta
A final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo acontece no sábado (27), às 17h, mas na tarde desta sexta-feira (26), às 15h30, A Gazeta terá uma live especial de aquecimento para a grande decisão. Diretamente do estúdio da TV Gazeta, os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella, ao lado do comentarista Paulo Sergio, falam sobre a expectativa para o jogão.
A live será transmitida pelo Twitter e pelo Facebook, além do site de A Gazeta Ao longo do bate-papo, terá muita informação e opinião sobre tudo aquilo que cerca a grande decisão do campeonato mais importante da América do Sul. E claro toda a interação com os internautas.

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O vencedor do confronto entre Palmeiras e Flamengo se junta a São Paulo, Grêmio e Santos como os maiores vencedores brasileiros da Libertadores, cada um com três títulos. O confronto marca também o duelo dos dois últimos campeões continentais (Fla em 2019 e Palmeiras em 2020).

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