Libertadores: A Gazeta terá live especial sobre a final entre Palmeiras e Flamengo

A final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo acontece no sábado (27), às 17h, mas na tarde desta sexta-feira (26), às 15h30, A Gazeta terá uma live especial de aquecimento para a grande decisão. Diretamente do estúdio da TV Gazeta, os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella, ao lado do comentarista Paulo Sergio, falam sobre a expectativa para o jogão.