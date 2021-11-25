Libertadores: A Gazeta terá live especial sobre a final entre Palmeiras e Flamengo

A final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo acontece no sábado (27), às 17h, mas na tarde desta sexta-feira (26), às 15h30, A Gazeta terá uma live especial de aquecimento para a grande decisão. Diretamente do estúdio da TV Gazeta, os jornalistas Filipe Souza e Marcella Scaramella, ao lado do comentarista Paulo Sergio, falam sobre a expectativa para o jogão.
O vencedor do confronto entre Palmeiras e Flamengo se junta a São Paulo, Grêmio e Santos como os maiores vencedores brasileiros da Libertadores, cada um com três títulos. O confronto marca também o duelo dos dois últimos campeões continentais (Fla em 2019 e Palmeiras em 2020).