De moto ou motorhome, capixabas se aventuram para ver Palmeiras x Flamengo

Motociclistas indo para Montevidéu Crédito: Acervo pessoal/Leon Sayegh

Palmeiras e Flamengo se enfrentam em Montevidéu, Uruguai, ambos em busca do tricampeonato continental. Com o valor das passagens áreas 'nas alturas' - até R$ 10 mil no trecho entre Vitória e a capital uruguaia -, alguns capixabas buscaram maneiras diferentes para irem até o Estádio Centenário, palco da finalíssima. A grande final da Libertadores 2021 está se aproximando. No sábado (27),se enfrentam em, Uruguai, ambos em busca do tricampeonato continental. Com o valor das passagens áreas 'nas alturas' - até R$ 10 mil no trecho entre Vitória e a capital uruguaia -, alguns capixabas buscaram maneiras diferentes para irem até o, palco da finalíssima.

Quem começou a planejar a ida para o Uruguai bem antes da decisão da Libertadores foi o flamenguista Leon Sayegh, de 42 anos. Mesmo sem saber se o Flamengo estaria na final, o empresário começou a organizar uma viagem diferente, ainda quando acontecia a fase de grupos da competição.

Leon preparou uma expedição para ir até ao Uruguai de moto, partindo de Vitória. Na segunda-feira (22), ele e mais cinco amigos deixaram a Capital Capixaba às 5 horas e pegaram a estrada rumo ao Estádio Centenário. Ao longo do percurso planejado, o grupo passa por seis estados brasileiros e faz paradas apenas em Guarulhos (SP), Balneário Camboriú (SC) e Porto Alegre (RS) até chegar em Montevidéu (URU).

"Se o Flamengo chegar na final, a gente vai. Se o Flamengo não chegar, a gente também vai. E graças a Deus, deu tudo certo nesse sentido" Leon Sayegh - Empresário e rubro-negro

Foto do rubro-negro Leon Sayegh que foi tirada minutos antes do início da viagem rumo ao Uruguai Crédito: Acervo pessoal/Leon Sayegh

Além da animação para assistir um grande jogo de futebol, os amigos também encontram alegria em pilotar as motos e conhecer as belas paisagens que o Brasil tem a oferecer, principalmente na Região Sul, onde o grupo nunca andou em conjunto. E, ainda por cima, será a primeira viagem internacional deles. Para Leon, a viagem juntou algumas de suas paixões na vida.

"A gente combinou essa viagem já com o intuito de ver um jogo, claro, mas acabou que ela uniu o útil ao agradável. Também com a ideia para quem quisesse passear, também poder ir. Então, chamamos pessoas não só flamenguistas. Chamamos a turma, quem gosta de passear e quem gosta de andar de moto para vir nesse passeio", disse o rubro-negro.

Dentre o grupo composto por seis pessoas, todos tem ingressos para final, mas nem todos são flamenguistas. Ainda tem um torcedor do Fluminense e um atleticano, que estava na expectativa de presenciar uma final entre Atlético-MG e Flamengo. Com a eliminação do Galo na semifinal para o Palmeiras, essa final não pôde acontecer.

Nascido em Minas Gerais mas "adotado pelo povo capixaba", como ele mesmo diz, Leon Sayegh tem o costume de levar a bandeira do Espírito Santo em suas viagens 'futebolísticas'. Tanto na final da Libertadores de 2019, em Lima, no Peru, que terminou com o título rubro-negro, quanto na final do Mundial Interclubes do mesmo ano, em Doha, no Catar, o empresário estava lá com a bandeira do ES, estado do pai dele.

Motociclistas do ES que vão para a final da Libertadores 2021

Até a sexta-feira, 3 de dezembro, os motociclistas estarão nas estradas não só do Brasil, mas também do Uruguai. Além de Montevidéu, os seis amigos passarão por Punta del Este e Punta del Diablo, no país vizinho. De volta para o território brasileiro, o itinerário conta com Porto Alegre (RS), Urubiçi (SC). Serra da Graciosa (PR), Rio de Janeiro (RJ) e, por fim, Vitória. Ao todo, somando ida e volta, o grupo vai rodar aproximadamente 6.100 quilômetros.

"Estamos bem empolgados. Tudo pelo Mengão. Deu certo, o time ajudou e agora a gente vai retribuir com a nossa torcida e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vamos trazer esse troféu de tricampeonato para o Brasil”, disse o flamenguista e empresário.

MOTORHOME TAMBÉM É ALTERNATIVA

O grupo de motociclistas de Vitória não foi o único a ir de uma maneira diferente até Montevidéu. Tem também uma galera que decidiu ir de motorhome (veículos equipado com espaço de convivência e facilidades encontradas em uma casa). Os capixabas vão sair de Vitória e vão de avião até Porto Alegre. E da capital gaúcha vão embarcar no veículo todo equipado rumo ao Uruguai.

Um dos nove amigos que vão embarcar nessa aventura pelo Flamengo é Tiê Beltrame Salvadeu, fisioterapeuta de 28 anos. Após ir ao Maracanã assistir o primeiro jogo da semifinal de Libertadores contra o Barcelona, do Equador, Tiê e os amigos decidiram que iriam à final em Montevidéu.

Tiê (de branco) e alguns dos amigos capixabas que vão para a final da Libertadores 2021 de motorhome Crédito: Acervo pessoal/Tiê Beltrame Salvadeu

Ainda no estádio, um dos amigos, Ruan, sugeriu a ida de motorhome para o Uruguai. Com gritos de "uh, é motorhome", aquela sugestão demoraria menos de uma semana para se tornar realidade. Após procura na internet e inúmeras chamadas telefônicas para empresas de transporte da Região Sul do país, os capixabas encontraram uma única companhia que tinha apenas um ônibus equipado para alugar. O negócio foi fechado na hora.

A partir de então, a luta foi para comprar os ingressos. Como a primeira carga de ingressos disponíveis para venda era apenas de 50% da capacidade de público do estádio, por conta da pandemia, apenas sete amigos conseguiram comprar ingressos. Durante alguns dias, dois torcedores ficaram angustiados sem as entradas. Depois, com o aumento da carga de ingressos, acabaram conseguindo as entradas.

A soma de fatores entre os altos preços das passagens aéreas entre Vitória e Montevidéu e a dificuldade em encontrar hospedagem na capital uruguaia, fez com que os nove amigos optassem pelo motorhome. Até porque, o valor pago foi de R$ 2.100 por pessoa e a hospedagem já está inclusa, já que o veículo tem camas, mesas, banheiro e cozinha.

"Além dessas vantagens do motorhome, tem ainda toda a resenha dentro do ônibus, onde vamos ficar mais de 10 horas com todos, como se fosse numa mesa de bar. Acabou que foi conveniente a escolha por esse jeito de ir", diz Tiê, que também esteve na final de Lima, em 2019.

Motorhome utilizado por capixabas que irão á final da Libertadores 2021

Assim como no grupo de motociclistas, nem todos que vão de motorhome para a capital uruguaia são flamenguistas. A diferença é que, ao invés de um atleticano e um tricolor carioca, o ônibus ainda terá um palmeirense, torcedor do rival do Flamengo na final de sábado.

Os capixabas saem de Vitória nesta quarta-feira (24) rumo à Porto Alegre (RS) e a previsão de chegar em Montevidéu é na noite de quinta-feira (25). Eles ficam no Uruguai até a madrugada do dia 28, um dia após a finalíssima, quando retornam para a capital do Rio Grande do Sul. Após isso, alguns voltarão para Vitória e outros irão para o Rio de Janeiro.