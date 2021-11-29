Vídeo: acidente na BR 262 mobiliza socorro com helicóptero do Notaer

Vítima de acidente foi socorrida por helicóptero do Notaer Crédito: Foto Leitor

Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio próximo ao Posto do Café, na BR 262 , em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com os Bombeiros , a vítima ficou presa às ferragens e foi preciso a atuação da corporação e também o acionamento de um helicóptero do Notaer para a remoção da pessoa ferida para Vitória.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras três vitimas tiveram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital de Campinho, em Domingos Martins.

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Ainda segundo os Bombeiros, a colisão ocorrida nesta manhã foi registrada por volta das 10h, no km 58 da rodovia federal, que ficou fechada para os trabalhos de remoção dos feridos. Além dos Bombeiros e da PRF, o Samu também participou do socorro às vítimas.