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Marechal Floriano

Vídeo: acidente na BR 262 mobiliza socorro com helicóptero do Notaer

A colisão foi registrada por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (29), no km 58, próximo ao Posto do Café. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:49

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:49

Vítima de acidente foi socorrida por helicóptero do Notaer
Vítima de acidente foi socorrida por helicóptero do Notaer Crédito: Foto Leitor
Uma  pessoa ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio próximo ao Posto do Café, na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com os Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi preciso a atuação da corporação e também o acionamento de um helicóptero do Notaer para a remoção da pessoa ferida para Vitória.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras três vitimas tiveram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital de Campinho, em Domingos Martins.
Ainda segundo os Bombeiros, a colisão ocorrida nesta manhã foi registrada por volta das 10h, no km 58 da rodovia federal, que ficou fechada para os trabalhos de remoção dos feridos. Além dos Bombeiros e da PRF, o  Samu também participou do socorro às vítimas.
O fluxo na BR 262 já foi liberado, de acordo com a postagem dos Bombeiros. Até o momento, não houve a identificação das vítimas feridas no acidente.

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