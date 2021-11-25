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Acidente interdita totalmente a BR 259 em Colatina

Colisão ocorreu no início desta quinta-feira (25) e houve vazamento de óleo na pista; por volta das 14h15, o trânsito foi liberado no esquema "Pare e Siga"
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 nov 2021 às 14:08

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 14:08

Acidente envolvendo dois caminhões aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (25), no km 37 da BR 259, em Colatina
Acidente entre caminhões interditou a BR 259; houve derramamento de óleo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no quilômetro 37, próximo ao distrito de Baunilha, e, por volta das 14h15, uma pista foi aberta para veículos no esquema "Pare e Siga". A partir das 16h20, a rodovia foi totalmente liberada.
De acordo com a PRF e com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos. 
Segundo o motorista do caminhão-tanque à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o veículo estava carregado com hipoclorito de sódio e seguia de Aracruz para Vitória da Conquista, na Bahia. Um dos pneus estourou, e o motorista parou no acostamento da pista, quando o outro caminhão teria o atingido.
O outo motorista envolvido no acidente não quis conversar com a reportagem.

Acidente entre dois caminhões na BR 259

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