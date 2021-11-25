Acidente interdita totalmente a BR 259 em Colatina

De acordo com a PRF e com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos.

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Segundo o motorista do caminhão-tanque à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o veículo estava carregado com hipoclorito de sódio e seguia de Aracruz para Vitória da Conquista, na Bahia. Um dos pneus estourou, e o motorista parou no acostamento da pista, quando o outro caminhão teria o atingido.