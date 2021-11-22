Acidente com van deixa 13 pessoas feridas em Baixo Guandu

Acidente com van deixa 13 feridos em Baixo Guandu Crédito: Reprodução TV Gazeta

Um acidente com uma van que transportava pacientes de Aracruz , Norte do Espírito Santo para Baixo Guandu , na Região Noroeste deixou 13 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (22), na BR 259, em Baixo Guandu.

A van ficou tombada na lateral da rodovia e testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção. O acidente foi por volta de 8h30 e a van com os pacientes saiu de Aracruz às 6h. O motorista da van foi o único que não ficou ferido e contou que não se lembra como o acidente aconteceu.

Os pacientes feridos foram levados para o hospital de Baixo Guandu após serem socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. A van foi retirada por duas máquinas da Prefeitura de Baixo Guandu.

Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que entre as 13 pessoas feridas algumas tiveram ferimentos leves, já foram liberadas e seguiram para realizar as cirurgias oftalmológicas que estavam agendadas.

A nota diz ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está em contato direto com o hospital e prestando todo o suporte necessário aos feridos que ainda estavam no local e um carro já foi encaminhado ao município de Baixo Guandu para retornar com os pacientes e acompanhantes.