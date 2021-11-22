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BR 259

Acidente com van deixa 13 pessoas feridas em Baixo Guandu

Passageiros saíram de Aracruz com destino a Baixo Guandu para realizarem cirurgias oftalmológicas; motorista disse que não sabe como acidente aconteceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2021 às 13:34

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:34

Acidente com van deixa 13 feridos em Baixo Guandu Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um acidente com uma van que transportava pacientes de Aracruz, Norte do Espírito Santo para Baixo Guandu, na Região Noroeste deixou 13 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (22), na BR 259, em Baixo Guandu.
A van ficou tombada na lateral da rodovia e testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção. O acidente foi por volta de 8h30 e a van com os pacientes saiu de Aracruz às 6h. O motorista da van foi o único que não ficou ferido e contou que não se lembra como o acidente aconteceu.
Os pacientes feridos foram levados para o hospital de Baixo Guandu após serem socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros.  A van foi retirada por duas máquinas da Prefeitura de Baixo Guandu.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que entre as 13 pessoas feridas algumas tiveram ferimentos leves, já foram liberadas e seguiram para realizar as cirurgias oftalmológicas que estavam agendadas.
A nota diz ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está em contato direto com o hospital e prestando todo o suporte necessário aos feridos que ainda estavam no local e um carro já foi encaminhado ao município de Baixo Guandu para retornar com os pacientes e acompanhantes.
*Com informações do G1/ES

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