Acidente em mina de carvão deixa ao menos 11 mortos na Rússia

Equipes de resgate se posicionaram no complexo que abriga mina de carvão onde ocorreu acidente na Rússia Crédito: AFP

Ao menos 11 pessoas morreram após um acidente em uma mina de carvão na Rússia nesta quinta-feira (25). O trabalho das equipes de resgate para resgatar os corpos das vítimas e outras 35 pessoas que ainda estão presas sob a terra precisou ser interrompido devido ao risco de explosões.

Segundo agências de notícias russas, houve um incêndio provocado por resíduos de carvão no duto de ventilação da mina, localizada na região de Kemerovo, na Sibéria. O governador regional Sergei Tsivilev disse que, além dos 11 óbitos confirmados e dos que ainda estão presos na mina, há dezenas de vítimas recebendo atendimento médico, várias delas com sintomas de intoxicação por fumaça.

Imagens de emissoras locais mostram equipes de resgate e ambulância chegando ao complexo onde a mina está localizada, em uma região a cerca de 3.500 km de Moscou.

De acordo com as autoridades, havia em torno de 285 pessoas trabalhando quando a fumaça começou a se espalhar, das quais 239 conseguiram chegar à superfície.

"Por enquanto, não há fumaça densa, então esperamos que não haja fogo", disse Tsivilev em vídeos compartilhados em seu canal no Telegram. Segundo ele, porém, o sistema de comunicação subterrâneo, que permitiria o contato com os trabalhadores que ainda estão na mina, não está funcionando.

O braço regional do Comitê Investigativo da Rússia informou que abriu um processo para apurar as causas do acidente - a princípio, um inquérito criminal, que deve analisar se houve negligência por parte dos gestores da mina. O local pertence à empresa privada Siberian Business Union.

A mina, que começou a operar em 1956, registrou um acidente em outubro de 2004, quando uma explosão de gás metano deixou 13 mortos. Em 1981, outra explosão matou cinco pessoas.

Os acidentes em minas da Rússia, assim como em outras regiões da antiga União Soviética, frequentemente são relacionados à falta de respeito às normas de segurança, à má gestão ou à deterioração das instalações.

O acidente mais grave dos últimos anos deixou 91 mortos e mais de 100 feridos em maio de 2010 na mina Raspadskaya, também na região de Kemerovo, que tem muitas minas de carvão.