Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre carros e carreta

Acidente deixa sete pessoas feridas na BR 101, em Anchieta

Segundo a PRF, ambulâncias da Prefeitura de Iconha, da Eco101 e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas, que foram levadas para hospitais da região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 nov 2021 às 14:24

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:24

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou sete pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira (24), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambulâncias da Prefeitura de Iconha, da Eco101 e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas — que foram levadas para hospitais da região. 
De acordo a PRF, a colisão aconteceu no km 362 da rodovia e envolveu um Chevrolet Spin, um Fiat Pali e a carreta. A informação da polícia é de que uma ultrapassagem entre os carros teria provocado o acidente. Após o acidente, o trânsito fluiu no sistema pare até as 12h50, quando a pista foi totalmente liberada.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 11h24. Além da PRF, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atender as vítimas, que foram encaminhadas a um hospital.  Durante o atendimento aos feridos, o tráfego seguiu por desvio.

Veja Também

Após furto de cadeira e briga em restaurante, suspeito é preso no ES

Ex é suspeito de bater, cortar rosto e tentar ter relação forçada com mulher no ES

Carreta que transporta "casa" fica presa na Serra e desvia para a BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados