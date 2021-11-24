Acidente deixa sete pessoas feridas na BR 101, em Anchieta

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou sete pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira (24), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambulâncias da Prefeitura de Iconha, da Eco101 e do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas — que foram levadas para hospitais da região.
De acordo a PRF, a colisão aconteceu no km 362 da rodovia e envolveu um Chevrolet Spin, um Fiat Pali e a carreta. A informação da polícia é de que uma ultrapassagem entre os carros teria provocado o acidente. Após o acidente, o trânsito fluiu no sistema pare até as 12h50, quando a pista foi totalmente liberada.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 11h24. Além da PRF, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atender as vítimas, que foram encaminhadas a um hospital. Durante o atendimento aos feridos, o tráfego seguiu por desvio.