Acidente deixa sete pessoas feridas na BR 101, em Anchieta

De acordo a PRF, a colisão aconteceu no km 362 da rodovia e envolveu um Chevrolet Spin, um Fiat Pali e a carreta. A informação da polícia é de que uma ultrapassagem entre os carros teria provocado o acidente. Após o acidente, o trânsito fluiu no sistema pare até as 12h50, quando a pista foi totalmente liberada.