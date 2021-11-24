Carreta que transporta "casa" fica presa na Serra e desvia para a BR 101

Carreta ficou presa ao tentar passar pela rotatória de Nova Almeida Crédito: Reprodução

A carreta que chamou atenção de moradores de Jacaraípe, na Serra , após trafegar pela Avenida Abido Saad carregando uma espécie de casa modulada (eletrocentro para empresas) neste domingo (21) se envolveu em mais uma situação, digamos, curiosa. Com o tamanho da carga, o veículo, que está indo para Aracruz , não conseguiu passar pela rotatória da Avenida Edvaldo Lima, em Nova Almeida, e teve que retornar, para contornar pela BR 101

Segundo Germano Lino, morador de Jacaraípe, a carreta segue para a empresa de celulose Suzano, que fica em Aracruz. Ele explicou que a rotatória, que dá acesso à ponte Três Reis Magos, é muito estreita, o que impediu a passagem do veículo. A carreta teve de ficar dois dias em um posto desativado para, em seguida, voltar em direção a Vitória e fazer o retorno pela BR 101.

"Quando chegou em Nova Almeida, naquela rotatória que antecede a ponte, por ser estreito, ela não conseguiu fazer a conversão para seguir viagem. A carreta teve que retornar, ficou em um posto de gasolina desativado no bairro Costa Bela até ontem (23) a noite e voltou no sentido Vitória para poder pegar a BR 101, que é uma via mais larga", contou.

A reportagem de A Gazeta demandou a Prefeitura da Serra para saber mais informações sobre o trajeto da carreta e se houve alguma operação especial de trânsito para permitir que o veículo trafegasse sem intervenções, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

CARRETA CHAMOU ATENÇÃO EM JACARAÍPE

A carreta chamou atenção de moradores de Jacaraípe ao trafegar carregando a casa modulada pela Avenida Abdo Saad, principal da região e que está em obras. Devido a situação, houve a formação de engarrafamento no sentido em que a carga era transportada.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a carreta passando pela avenida. Por conta das dimensões da carga e ao pelo estreitamento da via devido à intervenção, o veículo teve que trafegar em uma velocidade ainda mais baixa, o que causou o trânsito. Em contato com a reportagem, um leitor informou que a "casa" trata-se de um eletrocentro de uma empresa de automação industrial. Assista abaixo:

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As obras da Avenida Abido Saad, executadas em um trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, tiveram início no começo deste ano e tem prazo de conclusão de dois anos. O custo total da obra é de R$ 37,9 milhões e a via vai receber nova rede de drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental.