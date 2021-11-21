Carreta transportando "casa" chama a atenção em Jacaraípe, na Serra

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a carreta passando pela avenida. Por conta das dimensões da carga e ao pelo estreitamento da via devido à intervenção, o veículo teve que trafegar em uma velocidade ainda mais baixa, o que causou o trânsito. Em contato com a reportagem, um leitor informou que a "casa" trata-se de um eletrocentro de uma empresa de automação industrial. Assista abaixo: