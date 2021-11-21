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Engarrafamento

Carreta transportando "casa" chama a atenção em Jacaraípe, na Serra

O veículo pesado trafegava em baixa velocidade pela Avenida Abdo Saad neste domingo (21); trecho está em obras, o que dificultou ainda mais o trânsito. Batedores sinalizavam a passagem da carreta com a carga de grandes dimensões
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 nov 2021 às 16:02

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:02

Carga gigante complica trânsito em Jacaraípe
Carga gigante complica trânsito em Jacaraípe Crédito: Germano Lino
Uma carreta chamou atenção de quem passava pela região de Jacaraípe, na Serra, durante este domingo (21). Isso porque a carga do veículo era uma espécie de casa modulada. O veículo trafegava pela Avenida Abdo Saad, principal da região e que está em obras. Devido a situação, houve a formação de engarrafamento no sentido  em que a carga era transportada.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a carreta passando pela avenida. Por conta das dimensões da carga e ao pelo estreitamento da via devido à intervenção, o veículo teve que trafegar em uma velocidade ainda mais baixa, o que causou o trânsito. Em contato com a reportagem, um leitor informou que a "casa" trata-se de um eletrocentro de uma empresa de automação industrial. Assista abaixo:
As obras da Avenida Abido Saad, executadas em um trecho de 7,52 km entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, tiveram início no começo deste ano e tem prazo de conclusão de dois anos. O custo total da obra é de R$ 37,9 milhões e a via vai receber nova rede de drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária e obras de proteção ambiental.
Além disso, o trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba será duplicado. Também serão feitos serviços complementares, como calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes. 

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