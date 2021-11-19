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Trânsito

Problema em transformador gera apagão na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, parte da ponte ficou sem energia desde 18 horas de sexta-feira (19); problema foi resolvido no início da noite de sábado (20)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 nov 2021 às 20:32

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 20:32

Terceira Ponte, principal ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha, sofreu com um apagão na noite desta sexta-feira (19). Segundo a Rodosol, que administra o trecho, parte da ponte ficou sem energia desde as  18 horas por conta de um problema em um transformador.  O problema foi solucionado no início da noite deste sábado (20).
Terceira Ponte fica às escuras nesta sexta-feira
Terceira Ponte ficou às escuras nesta sexta-feira Crédito: Reprodução |  Rodosol
Acionada pela reportagem, a EDP informou na manhã deste sábado (20) que o transformador queimado pertence à Rodosol, empresa que administra a via. Por ser particular, foi comunicado à concessionária que a substituição deveria ser feita por ela. Veja nota na íntegra:
A EDP informa que por volta das 19:14h foi identificado que o transformador que atende a iluminação da Terceira Ponte estava queimado, como se trata de um transformador particular, foi comunicado à concessionária sobre a responsabilidade da substituição por parte do cliente.
Por meio da equipe de comunicação, a Rodosol informou, durante a tarde, que uma equipe estava no local mas, por conta da chuva, o trabalho foi interrompido em alguns momentos. O reparo foi concluído por volta das 18h30.
Luzes apagadas na Terceira Ponte
Luzes apagadas na Terceira Ponte Crédito: Daniel Pasti

Atualização

20/11/2021 - 8:51
A EDP enviou nota neste sábado afirmando que a responsabilidade pela troca do transformador queimado é da Rodosol, já que o equipamento é particular. Depois, a concessionária informou sobre o serviço de reparo e o restabelecimento da iluminação. O texto foi atualizado. 

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