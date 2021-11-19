Problema em transformador gera apagão na Terceira Ponte

A Terceira Ponte, principal ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha, sofreu com um apagão na noite desta sexta-feira (19). Segundo a Rodosol, que administra o trecho, parte da ponte ficou sem energia desde as 18 horas por conta de um problema em um transformador. O problema foi solucionado no início da noite deste sábado (20).
Acionada pela reportagem, a EDP informou na manhã deste sábado (20) que o transformador queimado pertence à Rodosol, empresa que administra a via. Por ser particular, foi comunicado à concessionária que a substituição deveria ser feita por ela. Veja nota na íntegra:
A EDP informa que por volta das 19:14h foi identificado que o transformador que atende a iluminação da Terceira Ponte estava queimado, como se trata de um transformador particular, foi comunicado à concessionária sobre a responsabilidade da substituição por parte do cliente.
Por meio da equipe de comunicação, a Rodosol informou, durante a tarde, que uma equipe estava no local mas, por conta da chuva, o trabalho foi interrompido em alguns momentos. O reparo foi concluído por volta das 18h30.
Atualização
20/11/2021 - 8:51
A EDP enviou nota neste sábado afirmando que a responsabilidade pela troca do transformador queimado é da Rodosol, já que o equipamento é particular. Depois, a concessionária informou sobre o serviço de reparo e o restabelecimento da iluminação. O texto foi atualizado.