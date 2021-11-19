Problema em transformador gera apagão na Terceira Ponte

Terceira Ponte , principal ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha, sofreu com um apagão na noite desta sexta-feira (19). Segundo a Rodosol, que administra o trecho, parte da ponte ficou sem energia desde as 18 horas por conta de um problema em um transformador. O problema foi solucionado no início da noite deste sábado (20).

Terceira Ponte ficou às escuras nesta sexta-feira Crédito: Reprodução | Rodosol

Acionada pela reportagem, a EDP informou na manhã deste sábado (20) que o transformador queimado pertence à Rodosol, empresa que administra a via. Por ser particular, foi comunicado à concessionária que a substituição deveria ser feita por ela. Veja nota na íntegra:

A EDP informa que por volta das 19:14h foi identificado que o transformador que atende a iluminação da Terceira Ponte estava queimado, como se trata de um transformador particular, foi comunicado à concessionária sobre a responsabilidade da substituição por parte do cliente.

Por meio da equipe de comunicação, a Rodosol informou, durante a tarde, que uma equipe estava no local mas, por conta da chuva, o trabalho foi interrompido em alguns momentos. O reparo foi concluído por volta das 18h30.

Luzes apagadas na Terceira Ponte Crédito: Daniel Pasti