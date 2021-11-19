Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Piloto ferido

Vídeo: moto vai parar debaixo de carreta em acidente em Cachoeiro

Apesar de as imagens gravadas no local do acidente mostrarem a moto destruída e debaixo da carreta, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido para um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 16:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:00

Um motociclista ficou ferido em um acidente com uma carreta na manhã desta sexta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Um vídeo gravado no local mostra que a moto foi parar debaixo da carreta, entre as rodas da frente do veículo. Veja:
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, próximo a um shopping na região. A moto ficou destruída. O motociclista, que sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital.
As causas do acidente não foram informadas. Segundo a Polícia Civil, não houve conduzidos à Delegacia de Cachoeiro.

Veja Também

Suspeito de matar professor de educação física em Guarapari é preso

Força da maré ajuda a destruir quiosque em Marataízes

Vídeo: homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados