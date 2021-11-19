Vídeo: moto vai parar debaixo de carreta em acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente com uma carreta na manhã desta sexta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Um vídeo gravado no local mostra que a moto foi parar debaixo da carreta, entre as rodas da frente do veículo. Veja:
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h20, próximo a um shopping na região. A moto ficou destruída. O motociclista, que sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital.
As causas do acidente não foram informadas. Segundo a Polícia Civil, não houve conduzidos à Delegacia de Cachoeiro.