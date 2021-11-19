Vídeo: homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo

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Um homem de 27 anos ficou ferido após ser esfaqueado por dois irmãos no início da tarde desta quinta-feira (18), em Castelo , no Sul do Espírito Santo . Os suspeitos foram presos logo após o crime. A motivação, segundo a polícia, seriam brigas que vinham acontecendo durante a semana.

A briga chamou a atenção das pessoas que passaram pelo Centro. Imagens de câmeras de segurança do comércio flagraram a confusão, que começou na Praça Três Irmãos. De acordo com a Polícia Militar , o caso aconteceu por volta de 12h30.

Homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento

Os militares informaram que o rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Castelo. Ele passou por cirurgia e segue internado.

Os suspeitos foram localizados logo após o crime. Um deles, de 40 anos, estava no bairro Pouso Alto e, com ele, foi apreendia uma faca. Já o outro, de 35 anos, foi detido na Avenida Nossa Senhora da Penha, região central da cidade. Eles confessaram o crime e foram levados para a delegacia de Castelo.

Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Castelo e autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Em seguida, encaminhados ao sistema prisional. De acordo com a PM, os três são pessoas em situação de rua.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Castelo informou que o trabalho de abordagem ao público na cidade é realizado pela Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).