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Vídeo: homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo

Crime foi flagrado no Centro da cidade na tarde desta quinta-feira (18). Suspeitos são dois irmãos, que foram presos após a tentativa de homicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2021 às 12:53

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 12:53

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser esfaqueado por dois irmãos no início da tarde desta quinta-feira (18), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Os suspeitos foram presos logo após o crime. A motivação, segundo a polícia, seriam brigas que vinham acontecendo durante a semana.
A briga chamou a atenção das pessoas que passaram pelo Centro. Imagens de câmeras de segurança do comércio flagraram a confusão, que começou na Praça Três Irmãos. De acordo com a Polícia Militar,  o caso aconteceu por volta de 12h30.
Homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo
Homem é esfaqueado em briga no Centro de Castelo Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
Os militares informaram que o rapaz foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Castelo. Ele passou por cirurgia e segue internado.
Os suspeitos foram localizados logo após o crime. Um deles, de 40 anos, estava no bairro Pouso Alto e, com ele, foi apreendia uma faca. Já o outro, de 35 anos, foi detido na Avenida Nossa Senhora da Penha, região central da cidade. Eles confessaram o crime e foram levados para a delegacia de Castelo.
Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Castelo e autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Em seguida, encaminhados ao sistema prisional. De acordo com a PM, os três são pessoas em situação de rua.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Castelo informou que o trabalho de abordagem ao público na cidade é realizado pela Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
Ainda segundo o município, a briga ocorreu entre moradores de rua de fora da cidade e que migraram para Castelo nos últimos dias. O município disse que ampliará as políticas de garantias de direitos e principalmente de deveres dos moradores de rua.

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