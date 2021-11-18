Suspeitos de matar homem em Iconha são detidos na BR 101, na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação integrada com a Polícia Civil, deteve dois homens e um adolescente no km 270 da BR 101, na Serra. Os três são suspeitos do assassinado de um homem no meio da rua bairro Jardim da Ilha, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo populares, a vítima era conhecida como Gabriel.
Os atiradores fugiram do local do crime em um carro e, por volta das 11h, agentes da PRF receberam informações de que os suspeitos estariam trafegando pela BR 101. Os policiais visualizaram um veículo com as mesmas características informadas pela Polícia Civil e realizaram a abordagem ao automóvel, que estava com três ocupantes: o motorista de 29 anos e dois passageiros, de 27 e 16 anos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização o condutor destruiu o celular propositalmente, com intuito de atrapalhar futuras investigações. Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou aos policiais que participou do homicídio.
Eles disseram ainda que haviam dispensado as armas de fogo durante o deslocamento entre Iconha e Vila Velha. Os detidos foram encaminhados à delegacia, segundo a PRF. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber sobre autuações e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.