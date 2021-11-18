Suspeitos de matar homem em Iconha são detidos na BR 101, na Serra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a fiscalização o condutor destruiu o celular propositalmente, com intuito de atrapalhar futuras investigações. Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou aos policiais que participou do homicídio.

Eles disseram ainda que haviam dispensado as armas de fogo durante o deslocamento entre Iconha e Vila Velha. Os detidos foram encaminhados à delegacia, segundo a PRF. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber sobre autuações e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.