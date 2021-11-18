Homem é morto com vários tiros no meio da rua em Iconha

Um homem foi morto com vários tiros na manhã desta quinta-feira (18), no meio de uma rua do bairro Jardim da Ilha, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo populares, a vítima, conhecida como Gabriel, morreu no local. Os atiradores teriam chegado de carro e fugiram após o crime.
O crime aconteceu por volta das 7h. A polícia contou que populares ouviram diversos tiros e, em seguida, perceberam um homem caído no meio da rua.
Uma guarnição esteve no local e constatou o óbito. Ninguém, segundo a PM, soube informar sobre autoria ou motivação.
A Polícia Civil informou que o caso está em andamento.