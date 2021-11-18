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Violência

Homem é morto com vários tiros no meio da rua em Iconha

Moradores relataram à polícia que ouviram diversos tiros e encontraram a vítima caída no meio da rua, na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Jardim da Ilha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 nov 2021 às 12:02

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 12:02

Um homem foi morto com vários tiros na manhã desta quinta-feira (18), no meio de uma rua do bairro Jardim da Ilha, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo populares, a vítima, conhecida como Gabriel, morreu no local. Os atiradores teriam chegado de carro e fugiram após o crime. 
Homem é morto no meio da rua em Iconha
Homem é morto em rua de Iconha Crédito: Leitor| A Gazeta
O crime aconteceu por volta das 7h. A polícia contou que populares ouviram diversos tiros e, em seguida, perceberam um homem caído no meio da rua.
Uma guarnição esteve no local e constatou o óbito. Ninguém, segundo a PM, soube informar sobre autoria ou motivação.
Polícia Civil informou que o caso está em andamento.

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