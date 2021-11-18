Clientes e funcionários são feitos reféns em assalto a bar de Cariacica

Rua do bairro Jardim América onde o bar foi assaltado Crédito: Reprodução TV Gazeta

Clientes e funcionários foram feitos de reféns durante assalto a um bar na madrugada desta quinta-feira (18) em Jardim América, Cariacica , na Grande Vitória. Os ladrões deixaram as vítimas, incluindo duas crianças de 4 e 5 anos, sob a mira de uma arma de fogo. No momento, cerca de 15 pessoas estavam no local.

A proprietária do estabelecimento explicou que a ação criminosa foi feita por três rapazes. "A gente estava aqui entre os clientes e eles são todos amigos, todos do bairro, sempre conhecidos, e do nada apareceram três rapazes mandando a gente deitar, dizendo que iriam atirar. Fomos entrando e deitamos no chão", contou à reportagem da TV Gazeta.

Segundo a proprietária, entre os reféns, estavam duas crianças. "Tinham duas clientes minhas aqui, uma com uma criança de 4 anos, a outra com uma de 5 anos, no colo, ficaram perto banheiro em pé, porque não tinha como deitar com a criança", explicou.

"Quando uma delas pegou e se mexeu, ele (um dos criminosos) perguntou 'está se mexendo aí por quê? Se ligar para a polícia, eu vou matar'" Proprietária do bar -

Os criminosos pegaram celulares, carteiras, a chave de um carro e o veículo da proprietária do bar. Um dos suspeitos pegou uma caixa de som do estabelecimento e, quando as vítimas viram, o homem estava no meio da rua. Quem estava no bar chegou a correr atrás dele, mas o indivíduo entrou em um carro e fugiu.

A dona do estabelecimento não soube precisar se um ou dois suspeitos levaram o carro dela, mas confirmou que o veículo foi levado por quem participou da ação criminosa.