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Jardim América

Clientes e funcionários são feitos reféns em assalto a bar de Cariacica

Duas crianças de 4 e 5 anos estavam entre os reféns; bandidos levaram celulares, carteiras, chave de um carro e o veículo da dona do bar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 nov 2021 às 07:34

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 07:34

Rua do bairro Jardim América onde o bar foi assaltado Crédito: Reprodução TV Gazeta
Clientes e funcionários foram feitos de reféns durante assalto a um bar na madrugada desta quinta-feira (18) em Jardim América, Cariacica, na Grande Vitória. Os ladrões deixaram as vítimas, incluindo duas crianças de 4 e 5 anos, sob a mira de uma arma de fogo. No momento, cerca de 15 pessoas estavam no local. 
A proprietária do estabelecimento explicou que a ação criminosa foi feita por três rapazes. "A gente estava aqui entre os clientes e eles são todos amigos, todos do bairro, sempre conhecidos, e do nada apareceram três rapazes mandando a gente deitar, dizendo que iriam atirar. Fomos entrando e deitamos no chão", contou à reportagem da TV Gazeta.
Segundo a proprietária, entre os reféns, estavam duas crianças. "Tinham duas clientes minhas aqui, uma com uma criança de 4 anos, a outra com uma de 5 anos,  no colo, ficaram perto banheiro em pé, porque não tinha como deitar com a criança", explicou.
"Quando uma delas pegou e se mexeu, ele (um dos criminosos) perguntou 'está se mexendo aí por quê? Se ligar para a polícia, eu vou matar'"
Proprietária do bar -  
Os criminosos pegaram celulares, carteiras, a chave de um carro e o veículo da proprietária do bar. Um dos suspeitos pegou uma caixa de som do estabelecimento e, quando as vítimas viram, o homem estava no meio da rua. Quem estava no bar chegou a correr atrás dele, mas o indivíduo entrou em um carro e fugiu.
A dona do estabelecimento não soube precisar se um ou dois suspeitos levaram o carro dela, mas confirmou que o veículo foi levado por quem participou da ação criminosa. 
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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