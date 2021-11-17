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Carro foi apreendido

Polícia prende suspeito de traficar drogas do MS para o ES

Prisão ocorreu em Mato Grosso do Sul. Investigação sobre organização criminosa começou após a apreensão de 50 kg de cocaína escondidos em um carro em Guarapari, em maio deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2021 às 19:13

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 19:13

Uma ação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul na terça-feira (16) resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos, suspeito de atuar em uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas, e na apreensão de objetos de interesse da investigação, como um carro Hyundai Azera. 
Carro teria sido adquirido como proveito do crime cometido entre o MS e o ES
Carro teria sido adquirido como proveito do crime cometido entre o MS e o ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil capixaba informou que a prisão aconteceu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde, segundo a corporação, existe uma associação criminosa sediada — cujo objetivo é transportar drogas para o Espírito Santo. O nome do suspeito não foi informado.
 O homem foi preso pela equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, no Espírito Santo.
“Cumprimos os mandados de busca, que resultaram na apreensão de maconha e munições. Um homem estava na residência e foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, e tráfico de drogas", relatou a diretora do Dracco/PCMS, delegada Ana Claudia Oliveira Marques Medina.
O homem de 25 anos foi encaminhado para o sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Indícios apontam, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, que o Hyundai Azera apreendido com o suspeito foi adquirido com proveito do crime. 

INVESTIGAÇÃO COMEÇOU EM MAIO

A investigação sobre a atuação do grupo acontece desde maio deste ano, quando cerca de 50 kg de cocaína foram apreendidos no forro de um veículo com placas de Campo Grande (MS).
Na ocasião, a apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o carro passava pelo km 347 da BR 101, em Guarapari. Após o flagrante, o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Narcóticos do município.
Segundo o titular da Denarc de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, um inquérito policial foi instaurado para investigar a origem da droga, bem como o remetente e o destinatário da carga. "Verificamos que a origem da droga era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o destino era Vitória”, relatou.
Após a identificação do remetente e da origem da droga, a Denarc de Guarapari contou com apoio da Dracco, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, para cumprir mandados de busca e apreensão, assim como o mandado de prisão expedido pela Justiça capixaba. Durante as diligências, a equipe de da PCMS descobriu que o homem investigado morreu após contrair a Covid-19.
Polícia prende suspeito de traficar drogas do MS para o ES

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