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"Estarrecido"

"Barbárie", diz governador sobre triplo homicídio em Marechal Floriano

Em post em rede social nesta quarta (17), Casagrande mostrou-se inconformado com a crueldade do crime ocorrido na cidade da Região Serrana no dia anterior; polícia investiga a autoria das execuções
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 nov 2021 às 08:57

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 08:57

Polícia
Os corpos das vítimas foram localizados debaixo de uma ponte em Marechal Floriano, no interior do ES Crédito: Archimedis Patricio/TV Gazeta
No fim da tarde desta terça-feira (16), os corpos de três pessoas em situação de rua foram encontrados, com marcas de tiros, embaixo de uma ponte na cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. 
O triplo homicídio não chocou apenas os moradores do município. Na manhã desta quarta-feira (17), o governador Renato Casagrande foi às redes sociais para condenar a execução e ainda garantiu que as polícias capixabas irão ao encontro dos executores para que sejam entregues à Justiça.

O CRIME

Dois homens e uma mulher foram encontrados embaixo de uma ponte no bairro Ponto Frio por volta das 17h30. Pela rigidez que apresentavam, os militares que atenderam a ocorrência acreditam que o crime tenha ocorrido na madrugada anterior.
De acordo com a Polícia Civil, três vítimas fatais foram encontradas no local. A princípio, tratam-se de andarilhos. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e necropsiados. As vítimas não foram identificadas até o momento.

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