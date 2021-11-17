"Barbárie", diz governador sobre triplo homicídio em Marechal Floriano

No fim da tarde desta terça-feira (16), os corpos de três pessoas em situação de rua foram encontrados, com marcas de tiros, embaixo de uma ponte na cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado.
O triplo homicídio não chocou apenas os moradores do município. Na manhã desta quarta-feira (17), o governador Renato Casagrande foi às redes sociais para condenar a execução e ainda garantiu que as polícias capixabas irão ao encontro dos executores para que sejam entregues à Justiça.
O CRIME
Dois homens e uma mulher foram encontrados embaixo de uma ponte no bairro Ponto Frio por volta das 17h30. Pela rigidez que apresentavam, os militares que atenderam a ocorrência acreditam que o crime tenha ocorrido na madrugada anterior.
De acordo com a Polícia Civil, três vítimas fatais foram encontradas no local. A princípio, tratam-se de andarilhos. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e necropsiados. As vítimas não foram identificadas até o momento.
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