Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estava apenas de short

Corpo de homem é encontrado enterrado no interior de Cachoeiro

Polícia foi acionada após pessoas que passavam pela região, na localidade de Santa Tereza, terem visto, às margens de uma estrada, um buraco tapado com folhas, estando à mostra uma mão humana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2021 às 21:05

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 21:05

O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova na localidade de Santa Tereza, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Para atender a ocorrência, houve acionamento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil. A vítima não foi identificada.
Corpo é encontrado enterrado no interior de Cachoeiro
Corpo de homem foi encontrado enterrado em uma cova no interior de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem/ Redes sociais
A PM foi acionada após pessoas que passavam pelo local terem visto, às margens de uma estrada, um buraco tapado com folhas, estando à mostra uma mão humana. Também acionados para a ocorrência, os Bombeiros cavaram o local e encontrara o corpo enterrado ao lado de um meio fio. O homem vestia apenas um short.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada para o local e recolheu o corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Moradores plantam bananeiras em buracos para protestar em Itapemirim

Homem é arremessado para fora de carro e morre em Jaguaré

Menina morre após cair de bicicleta no interior de Muqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados