Corpo de homem é encontrado enterrado no interior de Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova na localidade de Santa Tereza, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (16). Para atender a ocorrência, houve acionamento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da perícia da Polícia Civil. A vítima não foi identificada.
A PM foi acionada após pessoas que passavam pelo local terem visto, às margens de uma estrada, um buraco tapado com folhas, estando à mostra uma mão humana. Também acionados para a ocorrência, os Bombeiros cavaram o local e encontrara o corpo enterrado ao lado de um meio fio. O homem vestia apenas um short.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada para o local e recolheu o corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.