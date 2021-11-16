Moradores plantam bananeiras em buracos para protestar em Itapemirim

Moradores de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , resolveram protestar de uma forma diferente no último sábado (13). Eles plantaram bananeiras em buracos localizados na Avenida Bernardino Monteiro, alguns próximos à sede da prefeitura, no bairro Vila de Itapemirim. Segundo os manifestantes, além de chamar atenção do poder público para a necessidade de obras de reparo em ruas e avenidas como esta, o plantio das mudas ajuda a sinalizar o problema e evitar acidentes. Até o início da tarde desta terça-feira (16), as plantas continuavam na via.

Moradores plantam pés de banana em protesto no Litoral Sul Crédito: Arnaldo Siqueira

Morador de Vila de Itapemirim, o construtor Arnaldo Siqueira conta que os buracos são antigos, mas se agravaram após as chuvas dos últimos dias. “Toda vez que chove, o remendo se solta. Somente próximo à prefeitura, tem uns seis buracos. Em outra rua, são mais oito. Outro dia, uma motociclista perdeu o controle ao passar num buraco e caiu”, contou o morador.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapemirim informou, por nota, que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semou) programou, para esta terça-feira, reparos em alguns pontos da Avenida Bernardino Monteiro e também em outros locais danificados pelas chuvas dos últimos dias.