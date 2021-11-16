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Manifestação

Moradores plantam bananeiras em buracos para protestar em Itapemirim

Plantas foram colocadas em buracos na Avenida Bernardino Monteiro, alguns próximos à sede da prefeitura, no bairro Vila de Itapemirim. Administração municipal disse que fará reparos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2021 às 16:06

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 16:06

Moradores de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resolveram protestar de uma forma diferente no último sábado (13). Eles plantaram bananeiras em buracos localizados na Avenida Bernardino Monteiro, alguns próximos à sede da prefeitura, no bairro Vila de Itapemirim. Segundo os manifestantes, além de chamar atenção do poder público para a necessidade de obras de reparo em ruas e avenidas como esta, o plantio das mudas ajuda a sinalizar o problema e evitar acidentes. Até o início da tarde desta terça-feira (16), as plantas continuavam na via.
Moradores plantam pés de banana em protesto no Litoral Sul
Moradores plantam pés de banana em protesto no Litoral Sul Crédito: Arnaldo Siqueira
Morador de Vila de Itapemirim, o construtor Arnaldo Siqueira conta que os buracos são antigos, mas se agravaram após as chuvas dos últimos dias. “Toda vez que chove, o remendo se solta. Somente próximo à prefeitura, tem uns seis buracos. Em outra rua, são mais oito. Outro dia, uma motociclista perdeu o controle ao passar num buraco e caiu”, contou o morador. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itapemirim informou, por nota, que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semou) programou, para esta terça-feira, reparos em alguns pontos da Avenida Bernardino Monteiro e também em outros locais danificados pelas chuvas dos últimos dias.
No entanto, ainda segundo a administração municipal, devido à chuva que atingiu a região nesta terça, os trabalhos tiveram que ser adiados até que o tempo esteja completamente seco sob o risco de perder o material utilizado. A prefeitura explicou ainda que a via já está devidamente sinalizada com cones para facilitar o tráfego de veículos e estão sendo tomadas medidas para apurar responsabilidades acerca da autoria de quem plantou as bananeiras em trechos da via pública.

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