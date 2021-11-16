Músico morre em acidente entre carreta e moto em Ibatiba

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi próximo ao trevo do município de Laginha, em Minas Gerais. As causas da batida, registrada por volta das 2h50, não foram informadas. O motorista da carreta não se feriu e permaneceu no local.
Uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas confirmou a morte do tecladista. Gilcimar Dias de Assis morava no interior do município de Ibatiba, na localidade de Córrego Santa Maria, e trabalhava com música há cerca de 20 anos.
O velório está previsto para esta terça-feira (16), das 12h às 16h, na Capela Mortuária Pobre Lázaro, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Centro de Ibatiba.