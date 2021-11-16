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BR 262

Músico morre em acidente entre carreta e moto em Ibatiba

Gilcimar Dias de Assis tinha 39 anos e era tecladista. Ele pilotava uma moto que bateu de frente com uma carreta na madrugada de segunda-feira (15)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2021 às 12:31

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 12:31

Um músico de 39 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (15) em um acidente entre uma moto e uma carreta, no Km 170, da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Gilcimar Dias de Assis era tecladista e pilotava uma motocicleta. Com o forte impacto, a vítima morreu no local.
Gilcimar Dias de Assis era tecladista e pilotava uma motocicleta
Gilcimar Dias de Assis era tecladista e pilotava uma motocicleta Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi próximo ao trevo do município de Laginha, em Minas Gerais. As causas da batida, registrada por volta das 2h50, não foram informadas. O motorista da carreta não se feriu e permaneceu no local.
Uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas confirmou a morte do tecladista. Gilcimar Dias de Assis morava no interior do município de Ibatiba, na localidade de Córrego Santa Maria, e trabalhava com música há cerca de 20 anos.
O velório está previsto para esta terça-feira (16), das 12h às 16h, na Capela Mortuária Pobre Lázaro, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Centro de Ibatiba. 

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