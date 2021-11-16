Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Peixes morrem em lagoa de Linhares e moradores relatam mau cheiro

Prefeitura da cidade informou que uma equipe foi acionada para fazer a coleta da água para análise em laboratório; a morte dos peixes é investigada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:24

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:24

Peixes mortos e mau cheiro. Um vídeo feito por uma moradora mostra a situação de uma lagoa no bairro Interlagos, em Linhares. A técnica de enfermagem Graciane Mathias dos Santos, de 40 anos, reside nas proximidades do reservatório de água, e fez o registro. Ela relata que, desde a última sexta-feira (12), a população sofre com as condições.
A lagoa fica perto da Rua Antonio Fernandes Almeida, no bairro mais populoso do município. “Desde sexta-feira está assim. O mau cheiro e os peixes continuam ali. Mesmo de janela fechada, o cheiro entra dentro de casa. É péssimo para quem tem problemas de saúde. Se você vier aqui, você não aguenta”, disse a técnica de enfermagem.
Peixes mortos na beira de lagoa
Peixes mortos em lagoa de Linhares Crédito: Graciane Mathias dos Santos
A Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, por meio de nota, explicou que isso pode ocorrer por conta de um fenômeno chamado ‘inversão térmica’, quando há a queda da temperatura da água.
"Tais causas podem estar ligadas à influência da mudança brusca de temperatura no movimento das águas da lagoa, a qual provoca a ascensão da água do fundo, pobre em oxigênio, para a superfície, sendo este um fenômeno natural chamado de inversão térmica, o que, ocasionalmente, pode gerar eventos como este”, disse em nota.
Informou ainda que uma equipe da secretaria já foi acionada para fazer a coleta da água para análise em laboratório e também contribuir com a identificação da causa da mortandade das espécies.

Veja Também

Mulher é detida após abandonar bebê amarrada em carrinho, em Linhares

PRF flagra caminhões com freios adulterados em abordagens em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados