Peixes morrem em lagoa de Linhares e moradores relatam mau cheiro

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Peixes mortos e mau cheiro. Um vídeo feito por uma moradora mostra a situação de uma lagoa no bairro Interlagos, em Linhares . A técnica de enfermagem Graciane Mathias dos Santos, de 40 anos, reside nas proximidades do reservatório de água, e fez o registro. Ela relata que, desde a última sexta-feira (12), a população sofre com as condições.

A lagoa fica perto da Rua Antonio Fernandes Almeida, no bairro mais populoso do município. “Desde sexta-feira está assim. O mau cheiro e os peixes continuam ali. Mesmo de janela fechada, o cheiro entra dentro de casa. É péssimo para quem tem problemas de saúde. Se você vier aqui, você não aguenta”, disse a técnica de enfermagem.

Peixes mortos em lagoa de Linhares Crédito: Graciane Mathias dos Santos

A Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, por meio de nota, explicou que isso pode ocorrer por conta de um fenômeno chamado ‘inversão térmica’, quando há a queda da temperatura da água.

"Tais causas podem estar ligadas à influência da mudança brusca de temperatura no movimento das águas da lagoa, a qual provoca a ascensão da água do fundo, pobre em oxigênio, para a superfície, sendo este um fenômeno natural chamado de inversão térmica, o que, ocasionalmente, pode gerar eventos como este”, disse em nota.