No frio

Mulher é detida após abandonar bebê amarrada em carrinho, em Linhares

A criança chorava muito ,estava suja e com o rosto avermelhado devido ao frio, após ter sido abandonada no quintal de uma casa, onde foi resgatada por policiais militares; A mãe foi detida e encaminhada para a delegacia
Viviane Maciel

Publicado em 

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 20:11

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Criança abandonada foi encontrada por policiais militares na madrugada deste domingo (14) Crédito: Fernando Madeira
Suja, abandonada no sereno, chorando muito e com o rosto avermelhado devido ao frio. Foi assim que uma criança - que não teve a idade divulgada - foi encontrada por policiais militares na madrugada deste domingo (14). A menina foi abandonada pela mãe, amarrada dentro de um carrinho de bebê, no quintal de uma casa no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado.
Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma denúncia de maus-tratos a uma criança. Chegando ao local, a equipe conversou com a pessoa que fez a denúncia, que informou aos policiais que abrigou a mulher e a filha, em sua casa, pois ela tinha sido despejada da residência em que morava com a criança. Mas a mãe, segundo a testemunha, não cuidava da menina.
Os militares encontraram a criança amarrada no carrinho de bebê, no quintal da residência. Ela estava suja, chorando muito e com o rosto avermelhado devido ao frio e ao sereno. A menina foi retirada da situação de abandono e o Conselho Tutelar acionado.
A mãe dela, que estava embriagada no momento em que a equipe chegou na casa, segundo a Polícia Militar, ofereceu resistência, gritando que ninguém tomaria a filha dela. A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares.

Veja Também

Dupla tranca funcionários no banheiro em assalto a loja em Cariacica

Jovens são espancados após tentativa de assalto a loja em Vila Velha

Ladrão é detido no ES com dinheiro roubado escondido entre as nádegas

Este vídeo pode te interessar

