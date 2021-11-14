Mulher é detida após abandonar bebê amarrada em carrinho, em Linhares

Suja, abandonada no sereno, chorando muito e com o rosto avermelhado devido ao frio. Foi assim que uma criança - que não teve a idade divulgada - foi encontrada por policiais militares na madrugada deste domingo (14). A menina foi abandonada pela mãe, amarrada dentro de um carrinho de bebê, no quintal de uma casa no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma denúncia de maus-tratos a uma criança. Chegando ao local, a equipe conversou com a pessoa que fez a denúncia, que informou aos policiais que abrigou a mulher e a filha, em sua casa, pois ela tinha sido despejada da residência em que morava com a criança. Mas a mãe, segundo a testemunha, não cuidava da menina.
Os militares encontraram a criança amarrada no carrinho de bebê, no quintal da residência. Ela estava suja, chorando muito e com o rosto avermelhado devido ao frio e ao sereno. A menina foi retirada da situação de abandono e o Conselho Tutelar acionado.
A mãe dela, que estava embriagada no momento em que a equipe chegou na casa, segundo a Polícia Militar, ofereceu resistência, gritando que ninguém tomaria a filha dela. A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares.