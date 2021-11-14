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Celulares foram roubados

Dupla tranca funcionários no banheiro em assalto a loja em Cariacica

Roubo aconteceu na tarde de sábado (13), em Cariacica Sede. Os criminosos levaram dois celulares e, segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo é de até R$ 10 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2021 às 11:41

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 11:41

Funcionários de uma loja em Cariacica foram surpreendidos durante o trabalho, na tarde deste sábado (13), pela abordagem de dois criminosos. Armados, os bandidos entraram na loja localizada em Cariacica Sede e anunciaram o assalto.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos trancaram os funcionários da do estabelecimento comercial no banheiro durante a ação e roubaram dois aparelhos celulares.

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O proprietário da loja estimou aos policiais que, ao todo, os objetos roubados tinham valor entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. As vítimas foram orientadas a registrar o fato na Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar, foram feitas buscas na região atrás dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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