Jovens são espancados após tentativa de assalto a loja em Vila Velha

Dois jovens foram espancados por populares no meio da rua no bairro Ataíde, em Vila Velha , após uma tentativa de assalto a uma distribuidora de bebidas da região. O caso aconteceu no final da tarde de sábado (13) e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo a PM, os dois rapazes, de 19 e 20 anos, chegaram ao local em um carro prata e tentaram roubar a loja usando uma arma falsa. O dono do estabelecimento contou aos policiais que, quando a dupla anunciou o assalto, ele desconfiou que se tratava de uma réplica de arma de fogo e correu gritando por socorro.

Suspeitos foram levados para a 2º Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Assustados com os gritos, os suspeitos saíram correndo rumo ao carro e acabaram sendo perseguidos por populares que se encontravam por perto. Um deles pulou um muro e se escondeu no quintal de uma casa. O outro, foi imobilizado pelos populares, que depois também encontraram o comparsa. Foi, então, que começaram as agressões aos dois.

A Polícia Militar informou que a dupla foi colocada no compartimento de segurança da viatura para ter assegurada a integridade física. Ainda segundo a corporação, os jovens foram conduzidos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Glória para receberem atendimento médico, visto que estavam muito machucados e apresentavam várias escoriações pelo corpo.

Posteriormente, os suspeitos foram transferidos para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, para realização de exames. Um deles teve um corte profundo no lábio inferior e o outro foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, para ficar em observação após ter tomado várias pancadas na cabeça.

Arma falsa usada no crime foi apreendida pela PM Crédito: Reprodução

Após atendimento médico, os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil foi demandada pela reportagem e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

* Com informações de Gabriela Martins, da TV Gazeta