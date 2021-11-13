Mulher com bebê no colo é agredida por companheiro em Cariacica

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher de 25 anos, que segurava o filho de três meses no colo, foi agredida pelo companheiro de 27 anos na Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica , nesta sexta-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Militar , agentes encontraram o casal brigando na rua. Na versão da vítima, o agressor teria dito que iria à casa da mãe buscar açúcar, mas teria demorado a voltar. A jovem então passou a procurá-lo e soube que ele estaria bebendo na casa de um primo.

Ainda segundo a PM, o homem então chegou à residência em que vive com a jovem já bastante alterado e, ao ser questionado sobre a demora, ele passou a agredi-la, tendo jogado a vítima contra a parede e desferido socos. Em posse de uma faca, teria ameaçado matá-la caso pedisse ajuda.

Diante das circunstâncias, o homem foi detido e tentou se livrar da ordem de prisão, enfrentando os policiais. O suspeito foi então apresentado ao Plantão Especializado da Mulher em Vitória (PEM). A faca que teria sido usada durante a ameaça não foi encontrada.