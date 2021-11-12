Câmera registra tentativa de assassinato de frentista em Vargem Alta

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O crime aconteceu por volta das 7h. As imagens registradas pela câmera de segurança que flagrou a ação mostram quando dois homens chegam ao posto de combustíveis em uma moto vermelha. Eles se aproximam do local onde está o frentista, o suspeito que está na garupa desce e dispara contra a vítima. Mesmo caído no chão, o trabalhador é atingido por mais disparos. Em seguida, a dupla foge na moto e o frentista consegue se levantar, sendo socorrido por populares.