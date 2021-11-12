Câmera registra tentativa de assassinato de frentista em Vargem Alta

A câmera de segurança de um posto de combustíveis localizado na Avenida José Carlos David, na entrada de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, flagraram quando um frentista de 22 anos foi atingido por tiros. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (11). O autor dos disparos chegou em uma moto, com um comparsa. Eles fugiram do local e não foram localizados.
O crime aconteceu por volta das 7h. As imagens registradas pela câmera de segurança que flagrou a ação mostram quando dois homens chegam ao posto de combustíveis em uma moto vermelha. Eles se aproximam do local onde está o frentista, o suspeito que está na garupa desce e dispara contra a vítima. Mesmo caído no chão, o trabalhador é atingido por mais disparos. Em seguida, a dupla foge na moto e o frentista consegue se levantar, sendo socorrido por populares.
O frentista baleado foi socorrido para um pronto-socorro no município e, de lá, foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado. Ele foi atingido por três disparos: na boca, no braço esquerdo e na escápula esquerda.
Até o momento, não há a informações se os suspeitos foram presos. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Vargem Alta, mas destacou que não poderia divulgar detalhes da investigação. A motivação do crime também não foi informada.
A polícia destaca que denúncias que possam ajudar na investigação do crime podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, de forma anônima.